https://ria.ru/20240906/obstrel-1970992080.html

Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток

Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток - РИА Новости, 06.09.2024

Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток

Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток, в том числе с беспилотника, выпустив в общей сложности шесть боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:43

2024-09-06T10:43

2024-09-06T10:43

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток, в том числе с беспилотника, выпустив в общей сложности шесть боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата.... 09:00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 09:15 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что ночная атака украинского беспилотника уничтожила и повредила пассажирский автобус и микроавтобус. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, сцкк