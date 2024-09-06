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Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток
Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток - РИА Новости, 06.09.2024
Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток
Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток, в том числе с беспилотника, выпустив в общей сложности шесть боеприпасов, сообщило в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:43
2024-09-06T10:43
2024-09-06T10:43
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 сен – РИА Новости. Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток, в том числе с беспилотника, выпустив в общей сложности шесть боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирована атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:30 – населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата.... 09:00 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 09:15 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 2 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что ночная атака украинского беспилотника уничтожила и повредила пассажирский автобус и микроавтобус. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия, СЦКК
Украинские войска трижды обстреляли Горловку с начала суток
Представительство ДНР: ВСУ выпустили шесть снарядов по Горловке с начала суток