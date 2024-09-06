https://ria.ru/20240906/obstrel-1970961779.html

Российские войска нанесли массированный удар по ВСУ под Краматорском

Российские войска нанесли массированный удар по ВСУ под Краматорском - РИА Новости, 06.09.2024

Российские войска нанесли массированный удар по ВСУ под Краматорском

Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Райгородку под Краматорском, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:54

2024-09-06T07:54

2024-09-06T09:25

специальная военная операция на украине

донецкая область

киев

донецкая народная республика

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

россия

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ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Российские войска нанесли массированный ракетный удар по Райгородку под Краматорском, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Известно, что поселок используется украинскими военными как одна из частей второй линии обороны. Там происходит ротация подразделений, пополнение их боекомплектом и военной техникой", — рассказал он.По словам подпольщика, на территории местного асфальтобетонного завода занимаются ремонтом техники, а его помещения переоборудованы под казармы.Удар наносился в 01:20 ночи, добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения украинского личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240904/evakuatsija-1970608281.html

https://ria.ru/20240905/vsu-1970844360.html

донецкая область

киев

донецкая народная республика

россия

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донецкая область, киев, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность, россия, вооруженные силы рф