https://ria.ru/20240906/mvd-1971196900.html
Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД
Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД - РИА Новости, 06.09.2024
Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД
Правительство направит в МВД РФ 490 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение, а также более 2 миллиардов рублей на проведение текущего и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:22
2024-09-06T23:22
2024-09-06T23:22
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство направит в МВД РФ 490 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение, а также более 2 миллиардов рублей на проведение текущего и капитального ремонта на объектах органов внутренних дел, соответствующие распоряжения опубликованы на интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" направить МВД России в 2024 году бюджетные ассигнования… в размере 490 232,2 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение МВД России", - говорится в документе. Кроме того, согласно другому распоряжению правительства, кабмин выделит МВД РФ 2,250 миллиарда рублей на ремонт объектов органов внутренних дел.
https://ria.ru/20240722/putin-1961252864.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД
Правительство направит 490 млн рублей на материально-техническое обеспечение МВД
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство направит в МВД РФ 490 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение, а также более 2 миллиардов рублей на проведение текущего и капитального ремонта на объектах органов внутренних дел, соответствующие распоряжения опубликованы на интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" направить МВД России в 2024 году бюджетные ассигнования… в размере 490 232,2 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение МВД России", - говорится в документе.
Кроме того, согласно другому распоряжению правительства, кабмин выделит МВД РФ 2,250 миллиарда рублей на ремонт объектов органов внутренних дел.