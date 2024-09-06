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Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД - РИА Новости, 06.09.2024
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23:22 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/mvd-1971196900.html
Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД
Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД - РИА Новости, 06.09.2024
Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД
Правительство направит в МВД РФ 490 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение, а также более 2 миллиардов рублей на проведение текущего и... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:22
2024-09-06T23:22
россия
общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство направит в МВД РФ 490 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение, а также более 2 миллиардов рублей на проведение текущего и капитального ремонта на объектах органов внутренних дел, соответствующие распоряжения опубликованы на интернет-портале правовой информации. "В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" направить МВД России в 2024 году бюджетные ассигнования… в размере 490 232,2 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение МВД России", - говорится в документе. Кроме того, согласно другому распоряжению правительства, кабмин выделит МВД РФ 2,250 миллиарда рублей на ремонт объектов органов внутренних дел.
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россия, общество
Россия, Общество
Правительство направит 490 миллионов рублей на материальное обеспечение МВД

Правительство направит 490 млн рублей на материально-техническое обеспечение МВД

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница МВД России
Сотрудница МВД России - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница МВД России. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство направит в МВД РФ 490 миллионов рублей на материально-техническое обеспечение, а также более 2 миллиардов рублей на проведение текущего и капитального ремонта на объектах органов внутренних дел, соответствующие распоряжения опубликованы на интернет-портале правовой информации.
"В соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 21 федерального закона "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" направить МВД России в 2024 году бюджетные ассигнования… в размере 490 232,2 тыс. рублей на материально-техническое обеспечение МВД России", - говорится в документе.
Кроме того, согласно другому распоряжению правительства, кабмин выделит МВД РФ 2,250 миллиарда рублей на ремонт объектов органов внутренних дел.
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