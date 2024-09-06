https://ria.ru/20240906/mvd-1971178628.html
МВД утвердило правила хранения и использования автомобильных аптечек
МВД утвердило правила хранения и использования автомобильных аптечек - РИА Новости, 06.09.2024
МВД утвердило правила хранения и использования автомобильных аптечек
МВД России утвердило прилагаемые требования по хранению и использованию аптечек в автомобилях, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:26
2024-09-06T20:26
2024-09-06T20:26
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД России утвердило прилагаемые требования по хранению и использованию аптечек в автомобилях, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить прилагаемые требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", - говорится в документе. Исходя из требований проекта приказа, аптечка должна быть размещена в месте, обеспечивающем беспрепятственный и быстрый доступ к ней, при этом она не должна создавать помех в управлении транспортом. Автовладельцы должны обеспечивать систематический контроль за комплектацией аптечек, их пополнением, а также сроками годности медицинских изделий. По истечении срока годности изделия подлежат уничтожению и утилизации. Кроме того, не допускается использование медизделий, которыми комплектуется аптечка, в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязненных кровью и другими биологическими жидкостями. Приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 марта 2031 года.
https://ria.ru/20240905/avtoaptechka-1772110812.html
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общество, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), авто
Общество, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Авто
МВД утвердило правила хранения и использования автомобильных аптечек
МВД утвердило требования по хранению и использованию аптечек в автомобилях
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. МВД России утвердило прилагаемые требования по хранению и использованию аптечек в автомобилях, соответствующий проект приказа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемые требования к размещению, хранению и использованию аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", - говорится в документе.
Исходя из требований проекта приказа, аптечка должна быть размещена в месте, обеспечивающем беспрепятственный и быстрый доступ к ней, при этом она не должна создавать помех в управлении транспортом.
Автовладельцы должны обеспечивать систематический контроль за комплектацией аптечек, их пополнением, а также сроками годности медицинских изделий. По истечении срока годности изделия подлежат уничтожению и утилизации. Кроме того, не допускается использование медизделий, которыми комплектуется аптечка, в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медизделий, загрязненных кровью и другими биологическими жидкостями.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 марта 2031 года.