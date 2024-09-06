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Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать в СИЗО в воскресенье - РИА Новости, 06.09.2024
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18:21 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/moskvichi-1971144396.html
Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать в СИЗО в воскресенье
Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать в СИЗО в воскресенье - РИА Новости, 06.09.2024
Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать в СИЗО в воскресенье
Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы в столичных СИЗО в воскресенье, сообщила журналистам уполномоченный по правам... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:21
2024-09-06T18:21
политика
здоровье - общество
москва
татьяна потяева
московская городская дума
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы в столичных СИЗО в воскресенье, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. "На выборах депутатов Московской городской думы только 76 москвичей (в СИЗО - ред.) в воскресенье будут принимать участие в выборах… Потому что они отбывают свое наказание на той территории, на которой они живут", - рассказала она. Поятева предложила доработать законодательство, чтобы все, кто находится в следственных изоляторах, имели возможность принять участие в голосовании. "И конечно, хотелось бы, чтобы была разработана такая система электронная, чтобы и люди, которые пребывают в следственных изоляторах, пользовались более современной формой голосования, а не бюллетенями, как вот на сегодняшний день", - уточнила омбудсмен. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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политика, здоровье - общество, москва, татьяна потяева, московская городская дума
Политика, Здоровье - Общество, Москва, Татьяна Потяева, Московская городская дума
Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать в СИЗО в воскресенье

Омбудсмен Потяева: на выборах в Мосгордуму смогут проголосовать 76 человек

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы в столичных СИЗО в воскресенье, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
"На выборах депутатов Московской городской думы только 76 москвичей (в СИЗО - ред.) в воскресенье будут принимать участие в выборах… Потому что они отбывают свое наказание на той территории, на которой они живут", - рассказала она.
Поятева предложила доработать законодательство, чтобы все, кто находится в следственных изоляторах, имели возможность принять участие в голосовании.
"И конечно, хотелось бы, чтобы была разработана такая система электронная, чтобы и люди, которые пребывают в следственных изоляторах, пользовались более современной формой голосования, а не бюллетенями, как вот на сегодняшний день", - уточнила омбудсмен.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаЗдоровье - ОбществоМоскваТатьяна ПотяеваМосковская городская дума
 
 
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