https://ria.ru/20240906/moskvichi-1971144396.html

Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать в СИЗО в воскресенье

Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать в СИЗО в воскресенье - РИА Новости, 06.09.2024

Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать в СИЗО в воскресенье

Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы в столичных СИЗО в воскресенье, сообщила журналистам уполномоченный по правам... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:21

2024-09-06T18:21

2024-09-06T18:21

политика

здоровье - общество

москва

татьяна потяева

московская городская дума

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Семьдесят шесть москвичей смогут проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы в столичных СИЗО в воскресенье, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. "На выборах депутатов Московской городской думы только 76 москвичей (в СИЗО - ред.) в воскресенье будут принимать участие в выборах… Потому что они отбывают свое наказание на той территории, на которой они живут", - рассказала она. Поятева предложила доработать законодательство, чтобы все, кто находится в следственных изоляторах, имели возможность принять участие в голосовании. "И конечно, хотелось бы, чтобы была разработана такая система электронная, чтобы и люди, которые пребывают в следственных изоляторах, пользовались более современной формой голосования, а не бюллетенями, как вот на сегодняшний день", - уточнила омбудсмен. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html

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политика, здоровье - общество, москва, татьяна потяева, московская городская дума