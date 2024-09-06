https://ria.ru/20240906/moskva-1971043275.html

Строительство корпуса Инновационного центра электроники завершили в Москве

Строительство корпуса Инновационного центра электроники завершили в Москве - РИА Новости, 06.09.2024

Строительство корпуса Инновационного центра электроники завершили в Москве

Строительство второго корпуса Инновационного центра электроники завершили на площадке "МИЭТ" ОЭЗ "Технополис Москва", по плану он будет введен в эксплуатацию к... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:13

2024-09-06T14:13

2024-09-06T14:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

мосгосстройнадзор

геннадий дегтев

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Строительство второго корпуса Инновационного центра электроники завершили на площадке "МИЭТ" ОЭЗ "Технополис Москва", по плану он будет введен в эксплуатацию к концу 2024 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.Он отметил, что на данный момент все работы в 11-этажном здании завершены, на объект получено заключение в соответствии (ЗОС) надзорных органов.Строительство Инновационного центра электроники, в котором будут размещаться современные производства и научно-исследовательские лаборатории, началось в феврале 2021 года. Тогда на площадке "МИЭТ" ОЭЗ "Технополис Москва" был заложен фундамент первого из двух корпусов."Первый пятиэтажный корпус Инновационного центра площадью пять тысяч квадратных метров был введен в эксплуатацию в марте 2023 года. Здесь уже запущено производство печатных плат шестого класса точности – ключевого элемента всех электронных устройств – мощностью до 300 квадратных метров изделий в месяц. Основной потребитель продукции – российские производители радиоэлектронной аппаратуры. Планируется, что в новом 11-этажном корпусе площадью более 20 тысяч квадратных метров разместятся центр трансфера технологий, лаборатории фундаментальных исследований, инжиниринговые компании", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.По его словам, также здесь будет открыт центр специализированной подготовки кадров, где каждый год смогут проходить практику не менее 300 студентов НИУ МИЭТ – отраслевого вуза российской электронной промышленности.С помощью проекта в Москве появятся новые рабочие места и производственная площадка для развития науки и трансфера в производство новых технологий.Генеральный директор ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что инновационный центр электроники, состоящий из двух корпусов общей площадью свыше 25 тысяч квадратных метров, позволит открыть более тысячи рабочих мест. В этом месте разместятся опытное производство НИУ МИЭТ – опорного вуза ОЭЗ "Технополис Москва", технологические участки компаний-резидентов: Зеленоградского инновационно-технологического центра, Зеленоградского нанотехнологического центра, завода "Протон", а также другие предприятия и стартапы.Он добавил, что вновь создаваемая и реконструируемая производственная инфраструктура площадки "МИЭТ" позволит в короткие сроки внедрять научные разработки в серийное производство.В свою очередь, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков подчеркнул, что ведомство уделяет особое внимание качеству работ на объектах промышленной инфраструктуры Москвы. Второй корпус на всех этапах работ находился под надзором комитета. Всего инспекторы организовали около двух десятков выездных проверок.Он добавил, что по результатам итоговой комплексной проверки Мосгосстройнадзор оформил заключение о соответствии объекта утвержденному проекту, после чего застройщик приступит к подготовке пакета документов для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.Инновационный центр электроники может быть привлекателен для производителей тем, что расположен в преференциальной зоне столицы. Он соседствует с отраслевым вузом и ведущими предприятиями электронной промышленности, что позволит создать прочные кооперационные связи между компаниями. Также его плюсами являются современная инфраструктура и высокая транспортная доступность.Проректор по инновационному развитию МИЭТ Алексей Переверзев добавил, что сотрудничество с ОЭЗ "Технополис Москва" позволяет студентам проходить стажировку у лидеров рынка, а лучшим – получать выгодные предложения по трудоустройству еще в период обучения.Он отметил, что это в значительной степени решает кадровый вопрос в отрасли, испытывающую дефицит специалистов разных направлений. Около двух тысяч выпускников НИУ МИЭТ с 2021 года были трудоустроены на московские предприятия.

https://ria.ru/20240906/moskva-1970983086.html

https://ria.ru/20240905/eksport-1970782428.html

https://ria.ru/20240905/indeks--1970640945.html

https://ria.ru/20240903/tovary-1970190625.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анатолий гарбузов, мосгосстройнадзор, геннадий дегтев