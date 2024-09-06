https://ria.ru/20240906/moskva-1970969266.html

В Москве продлили работу транспорта в День города

В Москве продлили работу транспорта в День города - РИА Новости, 06.09.2024

В Москве продлили работу транспорта в День города

Работу московского транспорта продлили в Москве в честь Дня города, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00, сообщил мэр столицы Сергей РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:30

2024-09-06T08:30

2024-09-06T08:30

общество

москва

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Работу московского транспорта продлили в Москве в честь Дня города, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В День города продлим работу московского транспорта. В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7-8 сентября.

https://ria.ru/20240905/bilayn-1970894222.html

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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)