https://ria.ru/20240906/moskva-1970969266.html
В Москве продлили работу транспорта в День города
В Москве продлили работу транспорта в День города - РИА Новости, 06.09.2024
В Москве продлили работу транспорта в День города
Работу московского транспорта продлили в Москве в честь Дня города, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00, сообщил мэр столицы Сергей РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:30
2024-09-06T08:30
2024-09-06T08:30
общество
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Работу московского транспорта продлили в Москве в честь Дня города, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "В День города продлим работу московского транспорта. В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00", - написал Собянин в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7-8 сентября.
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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
В Москве продлили работу транспорта в День города
Собянин: в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Работу московского транспорта продлили в Москве в честь Дня города, в ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В День города продлим работу московского транспорта. В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2.00", - написал Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в обычном режиме будут работать 18 ночных маршрутов наземного транспорта.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году День города отметят 7-8 сентября.