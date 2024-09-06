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Лавров прокомментировал подготовку визита Путина в Монголию - РИА Новости, 06.09.2024
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07:32 06.09.2024 (обновлено: 07:33 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/mongoliya-1970960059.html
Лавров прокомментировал подготовку визита Путина в Монголию
Лавров прокомментировал подготовку визита Путина в Монголию - РИА Новости, 06.09.2024
Лавров прокомментировал подготовку визита Путина в Монголию
Тема участия Монголии в работе Международного уголовного суда (МУС) вообще не возникала в рамках подготовки визита в страну президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:32
2024-09-06T07:33
россия
монголия
москва
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
международный уголовный суд
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тема участия Монголии в работе Международного уголовного суда (МУС) вообще не возникала в рамках подготовки визита в страну президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК. Ранее на этой неделе состоялся визит Путина в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда. В преддверии визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС. "Относительно МУС. В рамках подготовки визита Президента России в монгольскую столицу эта тема вообще не возникала. По-моему, она искусственно муссируется. Этого хочет Запад, нисколько не стесняясь двойных стандартов", - сказал Лавров. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html
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россия, монголия, москва, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, международный уголовный суд, в мире
Россия, Монголия, Москва, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, В мире
Лавров прокомментировал подготовку визита Путина в Монголию

Лавров: тема участия Монголии в работе МУС в рамках визита Путина не возникла

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе
Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин выступает на торжественном приеме в Улан-Баторе по случаю 85-летия победы на Халхин-Голе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тема участия Монголии в работе Международного уголовного суда (МУС) вообще не возникала в рамках подготовки визита в страну президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК.
Ранее на этой неделе состоялся визит Путина в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда. В преддверии визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС.
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"Относительно МУС. В рамках подготовки визита Президента России в монгольскую столицу эта тема вообще не возникала. По-моему, она искусственно муссируется. Этого хочет Запад, нисколько не стесняясь двойных стандартов", - сказал Лавров.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
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РоссияМонголияМоскваВладимир ПутинСергей ЛавровДмитрий ПесковМеждународный уголовный судВ мире
 
 
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