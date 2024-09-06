https://ria.ru/20240906/mongoliya-1970960059.html

Лавров прокомментировал подготовку визита Путина в Монголию

Лавров прокомментировал подготовку визита Путина в Монголию - РИА Новости, 06.09.2024

Лавров прокомментировал подготовку визита Путина в Монголию

Тема участия Монголии в работе Международного уголовного суда (МУС) вообще не возникала в рамках подготовки визита в страну президента РФ Владимира Путина,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:32

2024-09-06T07:32

2024-09-06T07:33

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Тема участия Монголии в работе Международного уголовного суда (МУС) вообще не возникала в рамках подготовки визита в страну президента РФ Владимира Путина, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РБК. Ранее на этой неделе состоялся визит Путина в Монголию, которая является участницей Международного уголовного суда. В преддверии визита пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что у России с Монголией нет проблем, связанных с решениями МУС. "Относительно МУС. В рамках подготовки визита Президента России в монгольскую столицу эта тема вообще не возникала. По-моему, она искусственно муссируется. Этого хочет Запад, нисколько не стесняясь двойных стандартов", - сказал Лавров. Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, ранее выдала ордер на "арест" Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС вменяет российской стороне, в частности, якобы "депортацию" детей, которых российские власти спасали от украинских обстрелов и вывозили из зоны боевых действий в безопасные районы. Как заявлял Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

https://ria.ru/20240905/putin--1970893153.html

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россия, монголия, москва, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, международный уголовный суд, в мире