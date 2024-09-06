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Против певицы Монеточки* возбудили уголовное дело
Против певицы Монеточки* возбудили уголовное дело - РИА Новости, 06.09.2024
Против певицы Монеточки* возбудили уголовное дело
Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, стала фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:12
2024-09-06T16:12
2024-09-06T17:12
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, стала фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале."По материалам проверки прокуратуры Москвы в отношении Елизаветы Гырдымовой* <… > возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", — говорится в релизе.Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей. А максимально Монеточке* грозит до двух лет лишения свободы.В прокуратуре отметили, что поставили расследование на контроль.О том, что певице грозит уголовное преследование, надзорное ведомство заявило в конце июня. Там пояснили, что Гырдымову* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но она продолжила распространять материалы без соответствующей маркировки.Минюст включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе. Поводом для этого стало то, что она собирала деньги в поддержку недружественной страны — Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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москва, россия, монеточка, происшествия
Москва, Россия, Монеточка, Происшествия
Против певицы Монеточки* возбудили уголовное дело
Против певицы Монеточки* возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости
. Певица Елизавета Гырдымова*, известная под псевдонимом Монеточка*, стала фигурантом уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале
.
"По материалам проверки прокуратуры Москвы
в отношении Елизаветы Гырдымовой* <… > возбуждено уголовное дело по части второй статьи 330.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", — говорится в релизе.
Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей. А максимально Монеточке* грозит до двух лет лишения свободы.
В прокуратуре отметили, что поставили расследование на контроль.
О том, что певице грозит уголовное преследование, надзорное ведомство заявило в конце июня. Там пояснили, что Гырдымову* дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, но она продолжила распространять материалы без соответствующей маркировки.
Минюст включил Монеточку* в реестр иностранных агентов в январе. Поводом для этого стало то, что она собирала деньги в поддержку недружественной страны — Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против спецоперации и живет за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.