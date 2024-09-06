https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе - РИА Новости, 06.09.2024

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе

Систему мер поддержки сельской молодежи необходимо пересмотреть и усовершенствовать во всех регионах Приволжского федерального округа, заявил председатель... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:57

2024-09-06T17:57

2024-09-06T17:57

нижегородская область

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971137286_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_e60da3b2514c6a5f09f4e9bd0df1013c.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Систему мер поддержки сельской молодежи необходимо пересмотреть и усовершенствовать во всех регионах Приволжского федерального округа, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Совершенствование системы поддержки сельской молодежи, использование инновационных технологий в агробизнесе и продвижение агротуризма для развития сельских территорий стали основными темами для обсуждений на Слете сельской молодежи ПФО, который прошел в Нижегородской области. "Ребята проанализировали существующие в разных регионах ПФО меры поддержки сельской молодежи. Мы пришли к выводу, что всю эту систему необходимо пересматривать, приводить к общему знаменателю, чтобы она была чёткой, ясной, понятной. Будем прорабатывать этот вопрос вместе с правительством Нижегородской области, с коллегами из регионов ПФО, учитывать опыт Белоруссии", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина. Участники слета предложили уточнить в законодательстве понятие "молодой специалист", чтобы устранить разночтения и обеспечить возможность для молодежи воспользоваться мерами государственной поддержки. Кроме того, они заявили о необходимости совершенствования системы целевого обучения специалистов, которые будут работать на сельских предприятиях. Также было предложено разработать региональные программы предоставления грантов на развитие учебно-базовых хозяйств, создать фонды поддержки инноваций в сфере АПК, а также доработать нормативно-правовую базу всех стадий регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. Кроме того, участники слета выступили за расширение возможностей "Пушкинской карты" для посещения объектов сельского туризма, а также введение кешбэка на объекты сельского туризма. "Нужно ставить новые задачи и по развитию туризма, и по поддержке новых технологий, инноваций, и по подготовке специалистов. Поручили Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа еще раз внимательно изучить предложения и доработать идеи, подготовить законодательные инициативы. Лучшие инициативы будем рассматривать на Ассоциации законодателей ПФО и выносить их на федеральный уровень", - подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области. Он также отметил, что главная задача - решение кадрового вопроса для сельских территорий. Для того, чтобы молодежь приезжала работать на село, необходимо обеспечить достойную заработную плату, жилье, социальные гарантии, создать необходимую инфраструктуру. "Мы видим, что АПК меняется, в аграрный сектор приходят новые технологии. Ради работы на селе молодежь готова отказываться от "кабинетных" должностей. Но темпы изменения жизни на селе пока недостаточны. Важно, чтобы молодые люди, получив образование, не уезжали, а стремились возвращаться работать на село", - сказал Люлин. В качестве примера успешного развития сельской территории участникам Слета сельской молодежи ПФО показали село Ильино-Заборское, где созданы все условия для молодых специалистов - есть детский сад, школа, дом культуры и много других объектов социальной сферы. В сельской школе работают аграрные классы, где ученики изучают азы растениеводства и животноводства, знакомятся с сельхозтехникой и современными технологиями в АПК и в дальнейшем выбирают профессию в сфере сельского хозяйства.

https://ria.ru/20240830/zayavki-1969554043.html

https://ria.ru/20240829/politika-1969314557.html

https://ria.ru/20240828/blagoustroystvo-1969021883.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)