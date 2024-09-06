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Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе - РИА Новости, 06.09.2024
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Нижегородская область
 
17:57 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/molodezh-1971137146.html
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе - РИА Новости, 06.09.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе
Систему мер поддержки сельской молодежи необходимо пересмотреть и усовершенствовать во всех регионах Приволжского федерального округа, заявил председатель... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:57
2024-09-06T17:57
нижегородская область
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Систему мер поддержки сельской молодежи необходимо пересмотреть и усовершенствовать во всех регионах Приволжского федерального округа, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. Совершенствование системы поддержки сельской молодежи, использование инновационных технологий в агробизнесе и продвижение агротуризма для развития сельских территорий стали основными темами для обсуждений на Слете сельской молодежи ПФО, который прошел в Нижегородской области. "Ребята проанализировали существующие в разных регионах ПФО меры поддержки сельской молодежи. Мы пришли к выводу, что всю эту систему необходимо пересматривать, приводить к общему знаменателю, чтобы она была чёткой, ясной, понятной. Будем прорабатывать этот вопрос вместе с правительством Нижегородской области, с коллегами из регионов ПФО, учитывать опыт Белоруссии", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина. Участники слета предложили уточнить в законодательстве понятие "молодой специалист", чтобы устранить разночтения и обеспечить возможность для молодежи воспользоваться мерами государственной поддержки. Кроме того, они заявили о необходимости совершенствования системы целевого обучения специалистов, которые будут работать на сельских предприятиях. Также было предложено разработать региональные программы предоставления грантов на развитие учебно-базовых хозяйств, создать фонды поддержки инноваций в сфере АПК, а также доработать нормативно-правовую базу всех стадий регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве. Кроме того, участники слета выступили за расширение возможностей "Пушкинской карты" для посещения объектов сельского туризма, а также введение кешбэка на объекты сельского туризма. "Нужно ставить новые задачи и по развитию туризма, и по поддержке новых технологий, инноваций, и по подготовке специалистов. Поручили Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа еще раз внимательно изучить предложения и доработать идеи, подготовить законодательные инициативы. Лучшие инициативы будем рассматривать на Ассоциации законодателей ПФО и выносить их на федеральный уровень", - подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области. Он также отметил, что главная задача - решение кадрового вопроса для сельских территорий. Для того, чтобы молодежь приезжала работать на село, необходимо обеспечить достойную заработную плату, жилье, социальные гарантии, создать необходимую инфраструктуру. "Мы видим, что АПК меняется, в аграрный сектор приходят новые технологии. Ради работы на селе молодежь готова отказываться от "кабинетных" должностей. Но темпы изменения жизни на селе пока недостаточны. Важно, чтобы молодые люди, получив образование, не уезжали, а стремились возвращаться работать на село", - сказал Люлин. В качестве примера успешного развития сельской территории участникам Слета сельской молодежи ПФО показали село Ильино-Заборское, где созданы все условия для молодых специалистов - есть детский сад, школа, дом культуры и много других объектов социальной сферы. В сельской школе работают аграрные классы, где ученики изучают азы растениеводства и животноводства, знакомятся с сельхозтехникой и современными технологиями в АПК и в дальнейшем выбирают профессию в сфере сельского хозяйства.
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евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)

Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе

© Фото : Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин/TelegramСпикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин/Telegram
Спикер нижегородского парламента Люлин призвал поддержать молодежь на селе
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен – РИА Новости. Систему мер поддержки сельской молодежи необходимо пересмотреть и усовершенствовать во всех регионах Приволжского федерального округа, заявил председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.
Совершенствование системы поддержки сельской молодежи, использование инновационных технологий в агробизнесе и продвижение агротуризма для развития сельских территорий стали основными темами для обсуждений на Слете сельской молодежи ПФО, который прошел в Нижегородской области.
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"Ребята проанализировали существующие в разных регионах ПФО меры поддержки сельской молодежи. Мы пришли к выводу, что всю эту систему необходимо пересматривать, приводить к общему знаменателю, чтобы она была чёткой, ясной, понятной. Будем прорабатывать этот вопрос вместе с правительством Нижегородской области, с коллегами из регионов ПФО, учитывать опыт Белоруссии", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина.
Участники слета предложили уточнить в законодательстве понятие "молодой специалист", чтобы устранить разночтения и обеспечить возможность для молодежи воспользоваться мерами государственной поддержки. Кроме того, они заявили о необходимости совершенствования системы целевого обучения специалистов, которые будут работать на сельских предприятиях.
Также было предложено разработать региональные программы предоставления грантов на развитие учебно-базовых хозяйств, создать фонды поддержки инноваций в сфере АПК, а также доработать нормативно-правовую базу всех стадий регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве.
Кроме того, участники слета выступили за расширение возможностей "Пушкинской карты" для посещения объектов сельского туризма, а также введение кешбэка на объекты сельского туризма.
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"Нужно ставить новые задачи и по развитию туризма, и по поддержке новых технологий, инноваций, и по подготовке специалистов. Поручили Ассоциации молодежных парламентов Приволжского федерального округа еще раз внимательно изучить предложения и доработать идеи, подготовить законодательные инициативы. Лучшие инициативы будем рассматривать на Ассоциации законодателей ПФО и выносить их на федеральный уровень", - подчеркнул председатель законодательного собрания Нижегородской области.
Он также отметил, что главная задача - решение кадрового вопроса для сельских территорий. Для того, чтобы молодежь приезжала работать на село, необходимо обеспечить достойную заработную плату, жилье, социальные гарантии, создать необходимую инфраструктуру. "Мы видим, что АПК меняется, в аграрный сектор приходят новые технологии. Ради работы на селе молодежь готова отказываться от "кабинетных" должностей. Но темпы изменения жизни на селе пока недостаточны. Важно, чтобы молодые люди, получив образование, не уезжали, а стремились возвращаться работать на село", - сказал Люлин.
В качестве примера успешного развития сельской территории участникам Слета сельской молодежи ПФО показали село Ильино-Заборское, где созданы все условия для молодых специалистов - есть детский сад, школа, дом культуры и много других объектов социальной сферы. В сельской школе работают аграрные классы, где ученики изучают азы растениеводства и животноводства, знакомятся с сельхозтехникой и современными технологиями в АПК и в дальнейшем выбирают профессию в сфере сельского хозяйства.
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Нижегородская областьЕвгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
 
 
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