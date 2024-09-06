https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971192567.html

Санду обратилась к молдавским священникам

Санду обратилась к молдавским священникам - РИА Новости, 06.09.2024

Санду обратилась к молдавским священникам

Президент Молдавии Майя Санду обратилась с просьбой к священникам страны не принимать участие в деятельности, которая может привести к "дестабилизации ситуации... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:32

2024-09-06T22:32

2024-09-06T22:32

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майя санду

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ситуация вокруг упц

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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась с просьбой к священникам страны не принимать участие в деятельности, которая может привести к "дестабилизации ситуации в стране". Около 300 священников Православной церкви Молдавии (ПЦМ) приняли участие в паломничестве по святыням России в августе и сентябре "Мой призыв – священники не должны позволять использовать себя в деятельности, дестабилизирующей страну, потому что такие действия наказываются по закону. Я призываю их держаться подальше от политики и позволить гражданам выбирать, что они думают. Пусть они занимаются продвижением христианской нравственности и способствуют миру в нашем обществе. Это мой призыв, и я надеюсь, что его услышит как можно больше священников", – заявила Санду в эфире телеканала Pro TV, комментируя таким образом паломничество священнослужителей. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

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молдавия, россия, майя санду, русская православная церковь, румынская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире