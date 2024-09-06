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Санду обратилась к молдавским священникам
Санду обратилась к молдавским священникам - РИА Новости, 06.09.2024
Санду обратилась к молдавским священникам
Президент Молдавии Майя Санду обратилась с просьбой к священникам страны не принимать участие в деятельности, которая может привести к "дестабилизации ситуации... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:32
2024-09-06T22:32
2024-09-06T22:32
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КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась с просьбой к священникам страны не принимать участие в деятельности, которая может привести к "дестабилизации ситуации в стране". Около 300 священников Православной церкви Молдавии (ПЦМ) приняли участие в паломничестве по святыням России в августе и сентябре "Мой призыв – священники не должны позволять использовать себя в деятельности, дестабилизирующей страну, потому что такие действия наказываются по закону. Я призываю их держаться подальше от политики и позволить гражданам выбирать, что они думают. Пусть они занимаются продвижением христианской нравственности и способствуют миру в нашем обществе. Это мой призыв, и я надеюсь, что его услышит как можно больше священников", – заявила Санду в эфире телеканала Pro TV, комментируя таким образом паломничество священнослужителей. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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молдавия, россия, майя санду, русская православная церковь, румынская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Молдавия, Россия, Майя Санду, Русская православная церковь, Румынская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Санду обратилась к молдавским священникам
Санду призвала священников Молдавии не участвовать в дестабилизации страны
КИШИНЕВ, 6 сен — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обратилась с просьбой к священникам страны не принимать участие в деятельности, которая может привести к "дестабилизации ситуации в стране".
Около 300 священников Православной церкви Молдавии (ПЦМ) приняли участие в паломничестве по святыням России в августе и сентябре
"Мой призыв – священники не должны позволять использовать себя в деятельности, дестабилизирующей страну, потому что такие действия наказываются по закону. Я призываю их держаться подальше от политики и позволить гражданам выбирать, что они думают. Пусть они занимаются продвижением христианской нравственности и способствуют миру в нашем обществе. Это мой призыв, и я надеюсь, что его услышит как можно больше священников", – заявила Санду в эфире телеканала Pro TV, комментируя таким образом паломничество священнослужителей.
Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви. Она объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1300 приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.