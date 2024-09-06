https://ria.ru/20240906/moldaviya-1971132722.html

Эксперт назвал президентские выборы в Молдавии непредсказуемыми

Эксперт назвал президентские выборы в Молдавии непредсказуемыми - РИА Новости, 06.09.2024

Эксперт назвал президентские выборы в Молдавии непредсказуемыми

Выборы президента Молдавии остаются непредказуемыми, поскольку больше трети избирателей либо не определились с кандидатом, либо готовы изменить свое мнение,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:39

2024-09-06T17:39

2024-09-06T17:40

в мире

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Выборы президента Молдавии остаются непредказуемыми, поскольку больше трети избирателей либо не определились с кандидатом, либо готовы изменить свое мнение, заявил политолог, глава Intellect group Ян Лисневский в Telegram-канале. "Последние результаты опросов показывают, что президентская гонка в Молдавии остается открытой и непредсказуемой. Несмотря на лидерство Майи Санду с 24,5%, значительная часть электората остается неопределившейся или готовой изменить своё мнение. Александр Стояногло занимает второе место с 12%, но значительное количество неопределившихся избирателей и высокий антирейтинг некоторых поддерживающих его политиков не дают гарантии выхода во второй тур", - написал Лисневский, комментируя результаты опроса, проведенного его компанией. По его словам, высок процент неопределившихся: 15,4% респондентов еще не определились с выбором, 8,5% готовы проголосовать против всех, 7% не планируют голосовать, 5,2% респондентов не хотят отвечать на вопросы о выборах. "В совокупности это составляет более 36% электората, который может быть привлечен активной и убедительной кампанией. Это открывает широкие возможности для кандидатов со средней поддержкой. Президентские выборы — это не только гонка лидеров, но и возможность для каждого кандидата представить свою уникальную программу и видение будущего страны. Кандидаты со средней поддержкой имеют реальный шанс изменить ход выборов, если они сумеют эффективно донести свои идеи и привлечь на свою сторону значительную часть неопределившихся избирателей", - полагает эксперт. Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский союз назначены на 20 октября. На данный момент 18 политиков, включая действующего главу государства Майю Санду, заявили о намерении участвовать в президентской гонке.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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в мире, молдавия, майя санду