https://ria.ru/20240906/moldavia-1971197626.html

Объединение с Румынией ускорило бы путь Молдавии в ЕС, заявил экс-премьер

Объединение с Румынией ускорило бы путь Молдавии в ЕС, заявил экс-премьер - РИА Новости, 06.09.2024

Объединение с Румынией ускорило бы путь Молдавии в ЕС, заявил экс-премьер

Объединение Молдавии и Румынии помогло бы республике быстрее стать частью Европейского Союза, утверждает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T23:38

2024-09-06T23:38

2024-09-06T23:38

в мире

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молдавия

кишинев

влад филат

евросоюз

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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Объединение Молдавии и Румынии помогло бы республике быстрее стать частью Европейского Союза, утверждает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. "Процесс воссоединения с Румынией и европейской интеграции не идут параллельно, это параллельные процессы. Просто объективно: благодаря воссоединению мы быстрее бы преодолевали все этапы. Одно дело - решать наши многочисленные внутренние проблемы в составе Румынии, которая уже является функциональным государством, и совсем другое - стать функциональным государством, чтобы потом вступить в ЕС", - заявил Филат в интервью порталу Deschide. По его словам, перед выборами многие политики отказываются от идеи объединения, чтобы заработать побольше голосов. При этом Филат считает, что Румыния могла бы помочь Молдавии экспертами, чтобы подготовиться ко вступлению в ЕС. "Нам не должно быть стыдно, это не значит отказ от суверенитета, это значит больше мощности и скорости. Опыт Румынии чрезвычайно важен, потому что в настоящее время у нас нет такого потенциала… У нас нет главных переговорщиков, назначенных главами", - добавил бывший премьер. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20240904/moldaviya-1970297859.html

https://ria.ru/20240808/moldaviya-1964656916.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, румыния, молдавия, кишинев, влад филат, евросоюз