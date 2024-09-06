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Журналистку Маршенкулову* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 06.09.2024
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17:03 06.09.2024 (обновлено: 17:17 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/minyust-1971116416.html
Журналистку Маршенкулову* внесли в реестр иноагентов
Журналистку Маршенкулову* внесли в реестр иноагентов - РИА Новости, 06.09.2024
Журналистку Маршенкулову* внесли в реестр иноагентов
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналистку Залину Маршенкулову* и еще трех человек, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:03
2024-09-06T17:17
иноагенты
общество
россия
залина маршенкулова
александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству)
украина
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналистку Залину Маршенкулову* и еще трех человек, сообщается на сайте ведомства."Шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.Н. Канкия*, А.В. Савельев*, З.Х. Маршенкулова*, а также А.Э. Янковский*", - говорится в сообщении.По информации Минюста, Маршенкулова* выступала против СВО на Украине, занималась пропагандой ЛГБТ**-отношений (движение запрещено в РФ) и распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике. Также она участвовала в мероприятии, проводимом нежелательной НПО. Кроме того, Маршенкуловой* вменяется, что она призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины, распространяла материалы иноагентов.Давид Канкия*, поясняется в релизе, распространял недостоверную информацию об избирательной системе России, а также о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике. Также он выступал на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, принимал участие в создании их сообщений и материалов. Проживает за границей.Александр Савельев* и Аркадий Янковский* также распространяли материалы иноагентов, недостоверную информацию о работе властей РФ, выступали против СВО, отмечает Минюст.В релизе также указывается, что в связи с ликвидацией из реестра исключено ООО "Данное сообщение".* Физические лица, выполняющие функции иноагентов** Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240901/inoagenty-1969754981.html
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иноагенты, общество, россия, залина маршенкулова, александр савельев (руководитель информационного агентства по рыболовству), украина
иноагенты, Общество, Россия, Залина Маршенкулова, Александр Савельев (руководитель Информационного агентства по рыболовству), Украина
Журналистку Маршенкулову* внесли в реестр иноагентов

Минюст: журналистку Маршенкулову внесли в реестр иноагентов

© Фото : страница Залины Маршенкуловой в соцсети Залина Маршенкулова*
 Залина Маршенкулова* - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : страница Залины Маршенкуловой в соцсети
Залина Маршенкулова*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов журналистку Залину Маршенкулову* и еще трех человек, сообщается на сайте ведомства.
"Шестого сентября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.Н. Канкия*, А.В. Савельев*, З.Х. Маршенкулова*, а также А.Э. Янковский*", - говорится в сообщении.
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По информации Минюста, Маршенкулова* выступала против СВО на Украине, занималась пропагандой ЛГБТ**-отношений (движение запрещено в РФ) и распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами российской власти решениях и проводимой ими политике. Также она участвовала в мероприятии, проводимом нежелательной НПО. Кроме того, Маршенкуловой* вменяется, что она призывала к участию в мероприятиях по сбору средств в пользу Украины, распространяла материалы иноагентов.
Давид Канкия*, поясняется в релизе, распространял недостоверную информацию об избирательной системе России, а также о принимаемых органами власти решениях и проводимой ими политике. Также он выступал на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, принимал участие в создании их сообщений и материалов. Проживает за границей.
Александр Савельев* и Аркадий Янковский* также распространяли материалы иноагентов, недостоверную информацию о работе властей РФ, выступали против СВО, отмечает Минюст.
В релизе также указывается, что в связи с ликвидацией из реестра исключено ООО "Данное сообщение".
* Физические лица, выполняющие функции иноагентов
** Экстремистское движение, запрещенное в России.
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иноагентыОбществоРоссияЗалина МаршенкуловаАлександр Савельев (руководитель Информационного агентства по рыболовству)Украина
 
 
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