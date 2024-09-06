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Минцифры начало новый отбор особо значимых IT-проектов
Минцифры начало новый отбор особо значимых IT-проектов - РИА Новости, 06.09.2024
Минцифры начало новый отбор особо значимых IT-проектов
Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:59
2024-09-06T13:59
2024-09-06T14:18
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экономика
технологии
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6 миллиардов рублей, сообщило министерство."Минцифры начинает очередной отбор особо значимых проектов. Новые ИТ-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства до 50% от своей стоимости. С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.До 10 декабря будут рассмотрены заявки и принято решение о поддержке.Проект должен соответствовать некоторым критериям. Например, относиться к приоритетным направлениям, а также представлять законченное решение. Кроме того, на рынке должны отсутствовать зрелые российские решения. Заказчик и разработчик не должны быть аффилированы; исключительное право на решение после реализации проекта остается у разработчика.Чтобы подать заявку, необходимо оформить запрос на сайте Координационного центра правительства РФ - заполнить описание и характеристики проекта, прикрепить приложения и направить на согласование."Заявку рассмотрят на полноту и корректность и направят на оценку индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР). После одобрения отраслевых комитетов и Минцифры перечень особо значимых проектов утвердит президиум правительственной комиссии", - добавили в Минцифры.В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок. Также сообщалось, что министерство проведет аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.
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россия, экономика, технологии
Россия, Экономика, Технологии
Минцифры начало новый отбор особо значимых IT-проектов
Минцифры: на особо значимые IT-проекты выделят шесть миллиардов рублей
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6 миллиардов рублей, сообщило министерство.
"Минцифры начинает очередной отбор особо значимых проектов. Новые ИТ-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства до 50% от своей стоимости. С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
До 10 декабря будут рассмотрены заявки и принято решение о поддержке.
Проект должен соответствовать некоторым критериям. Например, относиться к приоритетным направлениям, а также представлять законченное решение. Кроме того, на рынке должны отсутствовать зрелые российские решения. Заказчик и разработчик не должны быть аффилированы; исключительное право на решение после реализации проекта остается у разработчика.
Чтобы подать заявку, необходимо оформить запрос на сайте Координационного центра правительства РФ - заполнить описание и характеристики проекта, прикрепить приложения и направить на согласование.
"Заявку рассмотрят на полноту и корректность и направят на оценку индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР). После одобрения отраслевых комитетов и Минцифры перечень особо значимых проектов утвердит президиум правительственной комиссии", - добавили в Минцифры.
В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок. Также сообщалось, что министерство проведет аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.