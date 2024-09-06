https://ria.ru/20240906/mintsifry-1971044660.html

Минцифры начало новый отбор особо значимых IT-проектов

Минцифры начало новый отбор особо значимых IT-проектов - РИА Новости, 06.09.2024

Минцифры начало новый отбор особо значимых IT-проектов

Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:59

2024-09-06T13:59

2024-09-06T14:18

россия

экономика

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969159488_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e920095d67d6e4a824d01950d47463bf.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минцифры России начало новый отбор особо значимых IT-проектов, замещающих иностранное программное обеспечение, на их поддержку в этом году будет направлено 6 миллиардов рублей, сообщило министерство."Минцифры начинает очередной отбор особо значимых проектов. Новые ИТ-проекты, которые замещают иностранное ПО, могут получить статус особо значимых и грант от государства до 50% от своей стоимости. С 2022 года 32 проекта уже получили господдержку. Минцифры открывает очередной отбор заявок от заказчиков ИТ-решений. В этом году на поддержку проектов будет направлено 6 млрд рублей. Заявки принимаются до 18 сентября", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.До 10 декабря будут рассмотрены заявки и принято решение о поддержке.Проект должен соответствовать некоторым критериям. Например, относиться к приоритетным направлениям, а также представлять законченное решение. Кроме того, на рынке должны отсутствовать зрелые российские решения. Заказчик и разработчик не должны быть аффилированы; исключительное право на решение после реализации проекта остается у разработчика.Чтобы подать заявку, необходимо оформить запрос на сайте Координационного центра правительства РФ - заполнить описание и характеристики проекта, прикрепить приложения и направить на согласование."Заявку рассмотрят на полноту и корректность и направят на оценку индустриальных центров компетенций (ИЦК) и центров компетенций по развитию общесистемного и прикладного ПО (ЦКР). После одобрения отраслевых комитетов и Минцифры перечень особо значимых проектов утвердит президиум правительственной комиссии", - добавили в Минцифры.В конце июля 2023 года Минцифры России приостановило выдачу грантов на новые разработки в сфере IT, а также обновило состав органов принятия решений и пул экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок. Также сообщалось, что министерство проведет аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годы. В ноябре Шадаев заявил, что министерство в 2024 году возобновит выдачу грантов IT-стартапам и крупным "якорным" заказчикам IT-разработок.

https://realty.ria.ru/20240820/sberbank-1967376185.html

https://ria.ru/20240902/putin-1969936761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, технологии