https://ria.ru/20240906/minpromtorg-1971030341.html

В Минпромторге рассказали о строительстве новых судов в рамках инвестквот

В Минпромторге рассказали о строительстве новых судов в рамках инвестквот - РИА Новости, 06.09.2024

В Минпромторге рассказали о строительстве новых судов в рамках инвестквот

Российские верфи наработали компетенции по строительству рыбопромыслового флота, в ближайшую пятилетку в рамках инвестквот планируется построить 38... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:56

2024-09-06T12:56

2024-09-06T12:56

экономика

россия

владивосток

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

адмиралтейские верфи

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российские верфи наработали компетенции по строительству рыбопромыслового флота, в ближайшую пятилетку в рамках инвестквот планируется построить 38 рыбопромысловых и 46 краболовных судов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "С позиции Минпромторга России могу отметить, что в рамках первого этапа инвестквот российские верфи наработали компетенции по строительству рыбопромыслового флота. Это и огромные супертраулеры проекта СТ-192, которые строят Адмиралтейские верфи, и небольшие суда, которые делает "Торсиотест" на Камчатке", - отметил он. "В ближайшую пятилетку, в соответствии с заключенными судостроительными контрактами, планируется построить еще 36 рыбопромысловых и 23 краболовных судна в рамках первого этапа инвестквот, а также 2 рыбопромысловых и 23 краболовных судна в рамках второго этапа инвестквот", - добавил Алиханов. Программа инвестквот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Также реализуется госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот, запущенный в 2017 году, из-за введения недружественными странами новых санкций был продлен до 2026 года. Осенью 2023 года стартовал второй этап инвестквот. В его рамках также запланировано строительство судов. На данный момент уже состоялись аукционы по крабам, а также первая заявочная кампания по другим видам водных биоресурсов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

https://ria.ru/20240605/mishustin-1950718363.html

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экономика, россия, владивосток, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), адмиралтейские верфи, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)