В Минпромторге рассказали о строительстве новых судов в рамках инвестквот
Алиханов: за пять лет в рамках инвестквот построят 84 рыболовецких судна
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная
Президент России Владимир Путин осматривает площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте с катера в бухте Промежуточная. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российские верфи наработали компетенции по строительству рыбопромыслового флота, в ближайшую пятилетку в рамках инвестквот планируется построить 38 рыбопромысловых и 46 краболовных судов, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"С позиции Минпромторга России могу отметить, что в рамках первого этапа инвестквот российские верфи наработали компетенции по строительству рыбопромыслового флота. Это и огромные супертраулеры проекта СТ-192, которые строят Адмиралтейские верфи, и небольшие суда, которые делает "Торсиотест" на Камчатке", - отметил он.
"В ближайшую пятилетку, в соответствии с заключенными судостроительными контрактами, планируется построить еще 36 рыбопромысловых и 23 краболовных судна в рамках первого этапа инвестквот, а также 2 рыбопромысловых и 23 краболовных судна в рамках второго этапа инвестквот", - добавил Алиханов.
Программа инвестквот предполагает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи, переработки или строительство флота. Также реализуется госпрограмма крабовых аукционов с инвестиционными обязательствами. Первый этап инвестквот, запущенный в 2017 году, из-за введения недружественными странами новых санкций был продлен до 2026 года. Осенью 2023 года стартовал второй этап инвестквот. В его рамках также запланировано строительство судов. На данный момент уже состоялись аукционы по крабам, а также первая заявочная кампания по другим видам водных биоресурсов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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