https://ria.ru/20240906/minoborony-1971086740.html

За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ

За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024

За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ

В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:47

2024-09-06T15:47

2024-09-06T16:03

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240906/plennyj-1970982475.html

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2024

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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)