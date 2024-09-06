https://ria.ru/20240906/minoborony-1971086740.html
За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ
За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ
В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:47
2024-09-06T15:47
2024-09-06T16:03
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240906/plennyj-1970982475.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
За неделю в плен сдались более 40 солдат ВСУ
Минобороны: за неделю в ходе реализации СВО в плен сдался 41 украинский военный