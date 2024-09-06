https://ria.ru/20240906/minoborony-1971085960.html

Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю

Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.09.2024

Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю

Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за неделю более 4725 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и 45 орудий полевой... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:44

2024-09-06T15:44

2024-09-06T16:05

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959469641_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_36b5ececee47b65cc3f19f34eb808ae8.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за неделю более 4725 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, аэромобильной, трех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)