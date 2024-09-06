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Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.09.2024
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15:44 06.09.2024 (обновлено: 16:05 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/minoborony-1971085960.html
Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.09.2024
Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю
Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за неделю более 4725 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и 45 орудий полевой... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:44
2024-09-06T16:05
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вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за неделю более 4725 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, аэромобильной, трех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 4725 военных в зоне действий "Юга"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за неделю более 4725 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, аэромобильной, трех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
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