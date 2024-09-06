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Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю
Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю - РИА Новости, 06.09.2024
Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю
Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за неделю более 4725 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и 45 орудий полевой... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:44
2024-09-06T15:44
2024-09-06T16:05
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за неделю более 4725 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, аэромобильной, трех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" за неделю улучшила положение по переднему краю
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 4725 военных в зоне действий "Юга"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские подразделения "Южной" группировки войск уничтожили за неделю более 4725 боевиков ВСУ, два танка, три боевые бронированные машины и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, аэромобильной, трех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.