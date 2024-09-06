https://ria.ru/20240906/minoborony-1971083369.html
ВС России освободили Журавку в ДНР
ВС России освободили Журавку в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024
ВС России освободили Журавку в ДНР
Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:37
2024-09-06T15:37
2024-09-06T16:10
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Кроме того, российская армия поразила формирования пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии и теробороны. Она также отразила 53 контратаки противника.Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:Журавка — небольшое село на одноименной реке, расположенное между Новогродовкой и Гродовкой. Контроль над населенным пунктом позволяет укрепить фланги группировки, ведущей наступление на Покровском направлении.
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России освободили Журавку в ДНР
Минобороны: ВС РФ освободили Журавку в ДНР
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны
.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
Кроме того, российская армия поразила формирования пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии и теробороны. Она также отразила 53 контратаки противника.
Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:
- до 3515 военных;
- четыре танка;
- 14 боевых бронированных машин;
- 32 орудия полевой артиллерии.
Журавка — небольшое село на одноименной реке, расположенное между Новогродовкой и Гродовкой. Контроль над населенным пунктом позволяет укрепить фланги группировки, ведущей наступление на Покровском направлении.