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ВС России освободили Журавку в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 06.09.2024 (обновлено: 16:10 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/minoborony-1971083369.html
ВС России освободили Журавку в ДНР
ВС России освободили Журавку в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024
ВС России освободили Журавку в ДНР
Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:37
2024-09-06T16:10
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Кроме того, российская армия поразила формирования пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии и теробороны. Она также отразила 53 контратаки противника.Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:Журавка — небольшое село на одноименной реке, расположенное между Новогродовкой и Гродовкой. Контроль над населенным пунктом позволяет укрепить фланги группировки, ведущей наступление на Покровском направлении.
https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
ВС России освободили Журавку в ДНР

Минобороны: ВС РФ освободили Журавку в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны.
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.
© ИнфографикаОсвобожденное село Журавка в ДНР
Освобожденное село Журавка в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Журавка в ДНР
Кроме того, российская армия поразила формирования пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии и теробороны. Она также отразила 53 контратаки противника.
Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:
  • до 3515 военных;
  • четыре танка;
  • 14 боевых бронированных машин;
  • 32 орудия полевой артиллерии.
Журавка — небольшое село на одноименной реке, расположенное между Новогродовкой и Гродовкой. Контроль над населенным пунктом позволяет укрепить фланги группировки, ведущей наступление на Покровском направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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