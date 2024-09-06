https://ria.ru/20240906/minoborony-1971083369.html

ВС России освободили Журавку в ДНР

ВС России освободили Журавку в ДНР - РИА Новости, 06.09.2024

ВС России освободили Журавку в ДНР

Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:37

2024-09-06T15:37

2024-09-06T16:10

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские военные освободили село Журавка в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", — говорится в заявлении.Кроме того, российская армия поразила формирования пяти механизированных, пехотной, егерской и десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад Нацгвардии и теробороны. Она также отразила 53 контратаки противника.Всего за неделю потери украинских войск на этом направлении составили:Журавка — небольшое село на одноименной реке, расположенное между Новогродовкой и Гродовкой. Контроль над населенным пунктом позволяет укрепить фланги группировки, ведущей наступление на Покровском направлении.

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность