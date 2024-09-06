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В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала - РИА Новости, 06.09.2024
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16:33 06.09.2024 (обновлено: 16:36 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/mid-1971104923.html
В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала
В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала - РИА Новости, 06.09.2024
В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала
В министерстве иностранных дел России приняли копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндии Марии Лиивала. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:33
2024-09-06T16:36
россия
финляндия
восточная европа
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России приняли копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндии Марии Лиивала."Шестого сентября врио директора департамента государственного протокола МИД России Андрей Миляев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндской Республики в Российской Федерации Марии Лиивала", - говорится в сообщении на сайте МИД России. С 2021 года Мария Лиивала занимала должность генерального директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии, а до этого в период с 2008 по 2012 год работала в посольстве Финляндии в России в качестве руководителя отдела экономики и торговли, говорится на сайте финляндского внешнеполитического ведомства.
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россия, финляндия, восточная европа
Россия, Финляндия, Восточная Европа
В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала

В МИД России приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России приняли копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндии Марии Лиивала.
"Шестого сентября врио директора департамента государственного протокола МИД России Андрей Миляев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндской Республики в Российской Федерации Марии Лиивала", - говорится в сообщении на сайте МИД России.
С 2021 года Мария Лиивала занимала должность генерального директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии, а до этого в период с 2008 по 2012 год работала в посольстве Финляндии в России в качестве руководителя отдела экономики и торговли, говорится на сайте финляндского внешнеполитического ведомства.
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