https://ria.ru/20240906/mid-1971104923.html
В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала
В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала - РИА Новости, 06.09.2024
В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала
В министерстве иностранных дел России приняли копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндии Марии Лиивала. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:33
2024-09-06T16:33
2024-09-06T16:36
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финляндия
восточная европа
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России приняли копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндии Марии Лиивала."Шестого сентября врио директора департамента государственного протокола МИД России Андрей Миляев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндской Республики в Российской Федерации Марии Лиивала", - говорится в сообщении на сайте МИД России. С 2021 года Мария Лиивала занимала должность генерального директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии, а до этого в период с 2008 по 2012 год работала в посольстве Финляндии в России в качестве руководителя отдела экономики и торговли, говорится на сайте финляндского внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20240901/posol-1969792810.html
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россия, финляндия, восточная европа
Россия, Финляндия, Восточная Европа
В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала
В МИД России приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии