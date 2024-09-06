https://ria.ru/20240906/mid-1971104923.html

В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала

В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала - РИА Новости, 06.09.2024

В МИД приняли копии верительных грамот у нового посла Финляндии Лиивала

В министерстве иностранных дел России приняли копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндии Марии Лиивала. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:33

2024-09-06T16:33

2024-09-06T16:36

россия

финляндия

восточная европа

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В министерстве иностранных дел России приняли копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндии Марии Лиивала."Шестого сентября врио директора департамента государственного протокола МИД России Андрей Миляев принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Финляндской Республики в Российской Федерации Марии Лиивала", - говорится в сообщении на сайте МИД России. С 2021 года Мария Лиивала занимала должность генерального директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии, а до этого в период с 2008 по 2012 год работала в посольстве Финляндии в России в качестве руководителя отдела экономики и торговли, говорится на сайте финляндского внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20240901/posol-1969792810.html

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финляндия

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россия, финляндия, восточная европа