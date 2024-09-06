https://ria.ru/20240906/mezentsev-1971007223.html

Дмитрий Мезенцев: в санкциях против "России сегодня" нет новаторства

Дмитрий Мезенцев: в санкциях против "России сегодня" нет новаторства - РИА Новости, 06.09.2024

Дмитрий Мезенцев: в санкциях против "России сегодня" нет новаторства

Россия и Белоруссия никому в Европе не угрожают, концепция безопасности Союзного государства учитывает те реалии, которые складываются на земле, и реализуют те... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:30

2024-09-06T12:30

2024-09-06T13:10

интервью

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

союзное государство

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Россия и Белоруссия никому в Европе не угрожают, концепция безопасности Союзного государства учитывает те реалии, которые складываются на земле, и реализуют те задачи, которые по определению стоят перед каждым государством в сфере обороны и безопасности, заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. О работе союзного медиахолдинга, транспортным проектах между Россией и Белоруссией и о вопросе роуминга рассказал он в интервью РИА Новости.– Уважаемый Дмитрий Федорович, хотелось бы начать наш разговор с санкций, которые США ввели против МИА "Россия сегодня". Как вы это воспринимаете? Можно ли считать это актом покушения на свободу слова?– Как любой человек, который старается быть погруженным в российскую и белорусскую информационную повестку, воспринимаю это как ожидаемый шаг. Здесь ничего нового нет. Здесь нет никакого политического новаторства со стороны западных так называемых партнеров. Это звенья одной единой цепи. Давление на Россию, демонстрация неприятия свободолюбивой, самостоятельной политики, которая проводится российским руководством. Те люди, которые проявляют себя мужественно, смело и честно, они, конечно, не вызывают никаких реакций у Запада, кроме как желания унизить их. А на самом деле хочется только поддержать тех людей, кто защищает интерес своей родины. И Маргарита Симоньян – одна из них.– А если говорить о совместной повестке Союзного государства, когда может пройти заседание Высшего госсовета? Какие документы готовятся к подписанию?– Заседание Высшего госсовета пройдет в дату, согласованную главами государств. Мы полагаем, что это будет в преддверии 25-летия подписания Союзного договора, которое, как мы помним, по нашему политическому календарю должно состояться 8 декабря. Ровно 25 лет назад, как вы знаете, был подписан Союзный договор. В январе 2000 года Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко обменялись ратификационными грамотами. И с этого момента договор вступил в силу. Ну и, конечно, мы по-особому ждем заседание Совета министров и заседание Высшего госсовета, там уже будут подведены определенные итоги реализации тех решений, которые были приняты в новый интеграционный период, тех поручений правительством по взаимодействию в гуманитарно-культурной сфере, чего не было никогда. И вы помните, что это решение было принято относительно недавно. Мы знаем, что идет успешная работа, взаимодействие сторон по направлениям 31 содержательного совместного плана. И, конечно, будет обсуждаться ряд вопросов, которые будут касаться имущества Союзного государства, медиакомпании Союзного государства, работа над стратегией научно-технологического пространства и ее реализации, должен быть утвержден план до 2035 года и ряд других содержательных вопросов. Действительно, это будет во многом историческое заседание Высшего госсовета, и предшествующий ему Совет министров рассмотрит проекты документов, которые будут представлены главам государств, главам правительств, главам парламента.– Хотел бы спросить по поводу концепции безопасности Союзного государства. Над ней завершается работа. Какие положения она будет включать?– В свое время было поручение, данное главами государств Советам безопасности, министерствам иностранных дел, силовому блоку, о начале работы над концепцией безопасности Союзного государства. Документ основывается на базовых положениях национальных концепций безопасности Белоруссии и России. Документ, безусловно, учитывает реальные и сложные обстановки в Восточноевропейском регионе. Это документ фундаментальный и имеет стратегический характер. Вы после его утверждения сможете с ним ознакомиться.– Обстановка на границе Белоруссии и Украины продолжает оставаться напряженной. Не очень понятное движение войск с украинской стороны. На ваш взгляд, может ли эта напряженная ситуация нести угрозу Союзному государству? И какие меры принимаются или будут приняты, чтобы обезопасить Союзное государство?– Во-первых, принимаются адекватные меры, чтобы обезопасить границы Союзного государства. И это в том числе усилия, которые предпринимают министерства обороны Белоруссии и России по реализации двух программ Союзного государства, которые финансируются из Союзного бюджета. Отдельная программа – более 2,5 миллиарда рублей – по обеспечению пограничной безопасности. Это деньги направляются из Союзного бюджета. Осложнение обстановки в восточноевропейском регионе – это результат агрессивной наступательной деятельности наших ближайших соседей по внешним границам Союзного государства. Не очень понятно, почему эти люди не могут понять, что перспектив у такой давящей, наступательной, неправовой, беспрецедентной по хамству работы нет. Значительно лучше иметь режим безопасных границ, уметь вести дипломатический диалог и договариваться во благо учета национальных экономических интересов и интересов людей, чем сегодня под дудку из-за океана выстраивать свою политику в ущерб национальным интересам, чтобы и национальные экономики, и решение социальных вопросов шло не так успешно, как нужно для граждан тех стран, о которых мы говорим. Ни Российская Федерация, ни Республика Беларусь никому в Европе не угрожают, об этом не раз сказали и Владимир Владимирович Путин и Александр Григорьевич Лукашенко. А концепция безопасности Союзного государства – это не просто ответ на сиюминутные действия наших недругов, это плановый результат той работы, которую государства ведут неизменно, учитывая те реалии, которые складываются, и реализуя те задачи, которые по определению стоят перед каждым государством в сфере обороны и безопасности.– В Литве готовится база для немецкой армии, будет ли Союзное государство принимать отдельные меры, чтобы ответить на эту угрозу тоже?– Я не хотел бы сейчас отвечать на те шаги, которые предпринимаются на территории бывших советских республик, которые, многократно получая уникальную поддержку из союзного центра, имели все основания развиваться последовательно и успешно, иметь самостоятельную политику, а сегодня для этих ранее единых с другими союзными республиками в рамках единого отечества стран определена вспомогательная роль, абсолютно не самостоятельная, и они, естественно, вынуждены позиционировать себя как равные партнеры лидерам стран НАТО, лидерам Европейского союза, не являясь таковыми, и никогда отношение к ним не будет отношением равных партнеров. Сегодня они включены в решение задач сиюминутного характера по устрашению и по борьбе с теми угрозами, которых ни от республики Беларуси, ни от Российской Федерации в отношении этих государств нет и быть не может.– Вы говорили, что обсуждается запуск дополнительных поездов "Ласточка" между Россией и Белоруссией. Как продвигается обсуждение на эту тему?– Семнадцатого сентября у нас будет встреча с Олегом Валентиновичем Белозеровым. Будет принимать участие в этой встрече новый руководитель Белорусской железной дороги. Мы хотим обсудить все те аспекты, которые необходимо учесть, и реализовать задачи с тем, чтобы организовать пассажирское движение для граждан Беларуси, для граждан России, которые направляются по решению десятков задач производственного характера, по желанию повысить квалификацию, на учебу, поехать в гости, посетить родственников. Хочется, чтобы эти вопросы решались предельно комфортно для людей. Отмечаю, что на группу высокого уровня 27 сентября также вынесен вопрос о совершенстве транспортного сообщения между Белоруссией и Россией, будем обсуждать не откладывая ничего в долгий ящик.– Как продвигается работа по созданию медиахолдинга Союзного государства? Определен ли состав руководства? Когда он должен начать работать?– Начать работу он должен со следующего года, сейчас решаются организационные вопросы, завершается работа над уставом, эту работу ведут в Министерстве цифрового развития Российской Федерации, в Министерстве информации Республики Беларусь. На днях Александр Григорьевич Лукашенко проводил в Минске совещание во Дворце независимости, посвященное этой теме.– Готовятся ли какие-то новые союзные программы или проекты?– Готовятся программы союзного государства, которые финансируются из бюджета, ряд проектов и мероприятия. Более того, число мероприятий, которые мы реализуем в этом году, по отношению к 2021 году увеличено почти вдвое, в том числе мероприятия культурно-гуманитарного и гражданско-патриотического направления. Расширяется набор изданий библиотеки союзного государства. Только в этом году их будет шесть. Одну книгу мы представили, посвященную роли партизанского движения в операции "Багратион". Книга, с гордостью говорю об этом, признана книгой года, и соответствующий диплом постоянный комитет должен получить в рамках Международного культурного форума в Петербурге. И это оценка той большой работы, которую провели архивисты, издатели, редакторы республики Беларуси и РФ. И сейчас задача для нас, чтобы мероприятия, которые будут проводиться вокруг издания каждой из книг, подчеркивали, что каждое издание становится событием общественной жизни. И в этом году мы представляем вскоре книги, посвященные Михаилу Ломоносову, Семену Полоцкому, ряд других изданий.– Хотел бы спросить по поводу роуминга. Когда может состояться отмена роуминга между Россией и Белоруссией?– Я понимаю, что миллионы людей заинтересованы, что проблема была окончательно решена. Она во многом решена уже, в 28 раз сниженна цена за исходящий звонок в режиме международного роуминга. Это колоссальный результат и итог очень плотной работы взаимодействия министерств и операторов сотовой связи как с белорусской, так и с российской сторон. Предложения подготовлены, в формировании этого пакета инициатив участвовали активно Дмитрий Николаевич Крутой, Алексей Логвинович Оверчук. Это комфортный тариф, который включает 300 минут в месяц и 21 гигабайт интернет трафика. Это то, что мы видим в оптимальном варианте, цифры родились не случайно, а из анализа той практики, которая характеризует деятельность операторов не только России и Беларуси. Убежден, что проблемы окончательно будут сняты, и со следующего года люди будут чувствовать себя еще более комфортно, при том, что, подчеркиваю, объем телефонных звонков с учетом уменьшения стоимости в 28 раз за исходящий звонок в международном роуминге увеличился между россиянами и белорусами в два раза только за последние два года.

https://ria.ru/20240905/mid-1970854929.html

https://ria.ru/20240828/mid-1969014651.html

https://ria.ru/20240902/belorussiya-1969972090.html

https://ria.ru/20240724/perevozki-1961805643.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, белоруссия, дмитрий мезенцев