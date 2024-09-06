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Имена лучших руководителей мегаполисов мира назовут в Москве - РИА Новости, 06.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:40 06.09.2024 (обновлено: 22:55 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/megapolis-1971193834.html
Имена лучших руководителей мегаполисов мира назовут в Москве
Имена лучших руководителей мегаполисов мира назовут в Москве - РИА Новости, 06.09.2024
Имена лучших руководителей мегаполисов мира назовут в Москве
В рамках международного "Форума о будущем городов БРИКС. Облачные города", который пройдет в Москве 18 и 19 сентября, состоится церемония награждения лауреатов... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:40
2024-09-06T22:55
москва
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В рамках международного "Форума о будущем городов БРИКС. Облачные города", который пройдет в Москве 18 и 19 сентября, состоится церемония награждения лауреатов Всемирной премии инноваций, сообщает пресс-служба оргкомитета форума. Награда вручается за достижения в работе по улучшению качества жизни людей и обеспечению процветания планеты в сфере экологии, образования, инноваций, экономики и культуры. Всемирная премия инноваций присуждается Организацией устойчивого развития при Экономическом и социальном совете ООН. Награда вручается руководителям, в основу деятельности которых легли принципы устойчивого развития городов и ориентация на комфорт и безопасность жителей мегаполисов. Вклад в достижение в достижение плана ООН оценивается по 14 критериям, объединенным в группы: инновационность, актуальность, эффективность и воспроизводимость, пояснили организаторы. В торжественной церемонии награждения примут участие: лауреат Нобелевской премии мира, международный куратор Форума о будущем городов БРИКС Рае Квон Чунг, заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Мохд Шариф, исполнительный директор института городских инноваций Гуанчжоу Николас Ю, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри и другие представители сообщества. Премия помогает определить лидеров инноваций в девяти номинациях, среди которых: "Хорошее здоровье и благополучие", "Качественное образование", "Чистая вода и санитария", "Доступная и чистая энергия", "Достойный труд и экономический рост", "Инновации, индустрии, инфраструктура", "Сокращение неравенства", "Устойчивые города и сообщества" и "Сила партнерства". Также в этом году впервые будет проведен экологический форум "Зеленые города БРИКС". Международный форум "Зеленые города БРИКС" станет площадкой для обмена опытом и интеграции зеленых инноваций в жизнь больших городов. В рамках форума состоится масштабная деловая сессия, посвященная ключевым экологическим вопросам. В программе мероприятия различных форматов — инсайт-интервью с лауреатом Нобелевской премии мира, пленарные сессии с мэрами городов стран БРИКС, блиц-интервью, дискуссии, круглые столы и ток-шоу. В прошлом году в международном "Форуме о будущем городов БРИКС. Облачные города" приняли участие более пяти тысяч человек из более чем 30 стран мира. Хедлайнерами деловой программы стали: лауреаты Нобелевской премии мира — профессор экономики Мухаммад Юнус и глава Международного комитета премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг, кинорежиссер Эмир Кустурица, председатель Дубайского совета будущего по цифровым операциям и визионер в мире мегаполисов будущего Аиша Бин Бишр, заместитель министра связи и информационных технологий Египта Халед Эль-Аттар, директор Торгово-промышленной палаты БРИКС Анкита Сачдев и другие эксперты. На форуме был подписан ряд международных соглашений на сумму более 33 миллиардов рублей, напомнили в оргкомитете.
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москва, брикс
Москва, БРИКС, Культура

Имена лучших руководителей мегаполисов мира назовут в Москве

© пресс-служба Форума будущего БРИКСИмена лучших руководителей мегаполисов мира назовут в Москве
Имена лучших руководителей мегаполисов мира назовут в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© пресс-служба Форума будущего БРИКС
Имена лучших руководителей мегаполисов мира назовут в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В рамках международного "Форума о будущем городов БРИКС. Облачные города", который пройдет в Москве 18 и 19 сентября, состоится церемония награждения лауреатов Всемирной премии инноваций, сообщает пресс-служба оргкомитета форума.
Награда вручается за достижения в работе по улучшению качества жизни людей и обеспечению процветания планеты в сфере экологии, образования, инноваций, экономики и культуры.
Форум Инноваций стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Наиболее технологичные города мира вновь назовут на форуме о будущем
Вчера, 19:18
Всемирная премия инноваций присуждается Организацией устойчивого развития при Экономическом и социальном совете ООН. Награда вручается руководителям, в основу деятельности которых легли принципы устойчивого развития городов и ориентация на комфорт и безопасность жителей мегаполисов. Вклад в достижение в достижение плана ООН оценивается по 14 критериям, объединенным в группы: инновационность, актуальность, эффективность и воспроизводимость, пояснили организаторы.
В торжественной церемонии награждения примут участие: лауреат Нобелевской премии мира, международный куратор Форума о будущем городов БРИКС Рае Квон Чунг, заместитель генерального секретаря ООН Маймуна Мохд Шариф, исполнительный директор института городских инноваций Гуанчжоу Николас Ю, заместитель председателя Торгово-промышленной палаты БРИКС Самип Шастри и другие представители сообщества.
Премия помогает определить лидеров инноваций в девяти номинациях, среди которых: "Хорошее здоровье и благополучие", "Качественное образование", "Чистая вода и санитария", "Доступная и чистая энергия", "Достойный труд и экономический рост", "Инновации, индустрии, инфраструктура", "Сокращение неравенства", "Устойчивые города и сообщества" и "Сила партнерства".
Также в этом году впервые будет проведен экологический форум "Зеленые города БРИКС". Международный форум "Зеленые города БРИКС" станет площадкой для обмена опытом и интеграции зеленых инноваций в жизнь больших городов. В рамках форума состоится масштабная деловая сессия, посвященная ключевым экологическим вопросам. В программе мероприятия различных форматов — инсайт-интервью с лауреатом Нобелевской премии мира, пленарные сессии с мэрами городов стран БРИКС, блиц-интервью, дискуссии, круглые столы и ток-шоу.
В прошлом году в международном "Форуме о будущем городов БРИКС. Облачные города" приняли участие более пяти тысяч человек из более чем 30 стран мира. Хедлайнерами деловой программы стали: лауреаты Нобелевской премии мира — профессор экономики Мухаммад Юнус и глава Международного комитета премии "Глобальная энергия" Рае Квон Чунг, кинорежиссер Эмир Кустурица, председатель Дубайского совета будущего по цифровым операциям и визионер в мире мегаполисов будущего Аиша Бин Бишр, заместитель министра связи и информационных технологий Египта Халед Эль-Аттар, директор Торгово-промышленной палаты БРИКС Анкита Сачдев и другие эксперты. На форуме был подписан ряд международных соглашений на сумму более 33 миллиардов рублей, напомнили в оргкомитете.
 
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