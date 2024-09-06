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В башкирском селе загорелась мечеть
В башкирском селе загорелась мечеть - РИА Новости, 06.09.2024
В башкирском селе загорелась мечеть
Мечеть горит в башкирском селе Халилово, в настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:40
2024-09-06T15:40
2024-09-06T15:40
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мечеть горит в башкирском селе Халилово, в настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Башкортостане огнеборцы МЧС России тушат мечеть. В селе Халилово загорелось бревенчатое строение. Огонь уже локализован на 96 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение продолжается, пострадавших нет.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В башкирском селе загорелась мечеть
МЧС: в башкирском селе Халилово горит мечеть, огонь локализовали