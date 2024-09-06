Рейтинг@Mail.ru
В башкирском селе загорелась мечеть - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/mechet-1971084852.html
В башкирском селе загорелась мечеть
В башкирском селе загорелась мечеть - РИА Новости, 06.09.2024
В башкирском селе загорелась мечеть
Мечеть горит в башкирском селе Халилово, в настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:40
2024-09-06T15:40
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971083710_0:142:600:480_1920x0_80_0_0_dfe0f5c4876d380ff05df7e593be7e10.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мечеть горит в башкирском селе Халилово, в настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Башкортостане огнеборцы МЧС России тушат мечеть. В селе Халилово загорелось бревенчатое строение. Огонь уже локализован на 96 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение продолжается, пострадавших нет.
россия
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971083710_0:86:600:536_1920x0_80_0_0_a03bfb81df43992385ce278c26f11860.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Башкортостан
В башкирском селе загорелась мечеть

МЧС: в башкирском селе Халилово горит мечеть, огонь локализовали

© Фото : МЧС РоссииПожар в мечети в селе Халилово, Башкирия
Пожар в мечети в селе Халилово, Башкирия - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : МЧС России
Пожар в мечети в селе Халилово, Башкирия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мечеть горит в башкирском селе Халилово, в настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"В Башкортостане огнеборцы МЧС России тушат мечеть. В селе Халилово загорелось бревенчатое строение. Огонь уже локализован на 96 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение продолжается, пострадавших нет.
© Фото : МЧС РоссииПожар в мечети в селе Халилово, Башкирия
Пожар в мечети в селе Халилово, Башкирия - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : МЧС России
Пожар в мечети в селе Халилово, Башкирия
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала