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В башкирском селе загорелась мечеть

В башкирском селе загорелась мечеть - РИА Новости, 06.09.2024

В башкирском селе загорелась мечеть

Мечеть горит в башкирском селе Халилово, в настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:40

2024-09-06T15:40

2024-09-06T15:40

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мечеть горит в башкирском селе Халилово, в настоящее время возгорание локализовано, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "В Башкортостане огнеборцы МЧС России тушат мечеть. В селе Халилово загорелось бревенчатое строение. Огонь уже локализован на 96 квадратных метрах", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение продолжается, пострадавших нет.

россия

республика башкортостан

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2024

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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан