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Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен
Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен - РИА Новости, 06.09.2024
Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен
Американский предприниматель Илон Маск считает, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:10
2024-09-06T01:10
2024-09-06T01:10
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. "Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно", - написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года. Ранее Маск заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал отчет, из которого следует, что рождаемость во Франции продолжила снижаться и обновила антирекорд в первом полугодии 2024 года.
https://ria.ru/20240905/trump-1970923843.html
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франция, илон маск, в мире, евросоюз, сша
Франция, Илон Маск, В мире, Евросоюз, США
Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен
Маск: показатели рождаемости в Евросоюзе продолжают пикировать