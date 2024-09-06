Рейтинг@Mail.ru
Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:10 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/mask-1970941832.html
Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен
Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен - РИА Новости, 06.09.2024
Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен
Американский предприниматель Илон Маск считает, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:10
2024-09-06T01:10
франция
илон маск
в мире
евросоюз
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_835:68:2700:1117_1920x0_80_0_0_958aded3d12762a24963b998c73c1f13.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. "Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно", - написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года. Ранее Маск заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал отчет, из которого следует, что рождаемость во Франции продолжила снижаться и обновила антирекорд в первом полугодии 2024 года.
https://ria.ru/20240905/trump-1970923843.html
https://ria.ru/20240329/demografiya-1936430006.html
франция
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_938:7:2717:1341_1920x0_80_0_0_bc3ef32b261778715afb59e45ff66251.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, илон маск, в мире, евросоюз, сша
Франция, Илон Маск, В мире, Евросоюз, США
Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен

Маск: показатели рождаемости в Евросоюзе продолжают пикировать

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен.
"Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно", - написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Трамп пообещал создать комиссию с Маском для аудита правительства
Вчера, 21:16
Ранее Маск заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации.
Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал отчет, из которого следует, что рождаемость во Франции продолжила снижаться и обновила антирекорд в первом полугодии 2024 года.
Перенаселение планеты Земля - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Начнется коллапс". Названа главная угроза человечеству
29 марта, 08:00
 
ФранцияИлон МаскВ миреЕвросоюзСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала