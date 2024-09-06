https://ria.ru/20240906/mask-1970941832.html

Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен

Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен - РИА Новости, 06.09.2024

Илон Маск заявил, что демографический кризис в ЕС неизбежен

Американский предприниматель Илон Маск считает, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T01:10

2024-09-06T01:10

2024-09-06T01:10

франция

илон маск

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что демографический кризис в Евросоюзе неизбежен. "Показатели рождаемости продолжают пикировать. Обрушение численности населения неизбежно", - написал Маск в комментарии к публикации в соцсети Х о рекордно низкой рождаемости в странах Евросоюза с 1960 года. Ранее Маск заявлял, что многие страны могут исчезнуть без решительных мер по улучшению демографической ситуации. Ранее Национальный институт статистики и экономических исследований Франции (Insee) опубликовал отчет, из которого следует, что рождаемость во Франции продолжила снижаться и обновила антирекорд в первом полугодии 2024 года.

https://ria.ru/20240905/trump-1970923843.html

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франция, илон маск, в мире, евросоюз, сша