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Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис
Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис - РИА Новости, 06.09.2024
Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис
Американский предприниматель Илон Маск назвал интересным высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:41
2024-09-06T23:41
2024-09-06T23:48
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал интересным высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. "Интересно", - написал Маск в социальной сети X, комментируя новость пользователя соцсети о высказывании президента РФ. Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал Путина шахматным гроссмейстером после того, как российский лидер заявил о поддержке кандидатуры Харрис. Действующая администрация США также прокомментировала высказывание российского лидера. В Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html
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в мире, сша, россия, москва, камала харрис, владимир путин, илон маск, megaupload, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Россия, Москва, Камала Харрис, Владимир Путин, Илон Маск, Megaupload, Выборы президента США — 2024
Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис
Маск назвал интересными слова Путина о поддержке Россией Харрис