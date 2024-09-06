https://ria.ru/20240906/mask--1971198104.html

Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис - РИА Новости, 06.09.2024

Маск прокомментировал слова Путина о поддержке Харрис

Американский предприниматель Илон Маск назвал интересным высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T23:41

2024-09-06T23:41

2024-09-06T23:48

в мире

сша

россия

москва

камала харрис

владимир путин

илон маск

megaupload

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917971162_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_af4f4659db74dc1a6ad0877f1cf23ab6.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск назвал интересным высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что Москва будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис. Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. "Интересно", - написал Маск в социальной сети X, комментируя новость пользователя соцсети о высказывании президента РФ. Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал Путина шахматным гроссмейстером после того, как российский лидер заявил о поддержке кандидатуры Харрис. Действующая администрация США также прокомментировала высказывание российского лидера. В Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html

https://ria.ru/20240905/kharris-1970867692.html

сша

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, москва, камала харрис, владимир путин, илон маск, megaupload, выборы президента сша — 2024