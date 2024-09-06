https://ria.ru/20240906/maksakova-1971013086.html
Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело
Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело - РИА Новости, 06.09.2024
Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело
Против оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:53
2024-09-06T11:53
2024-09-06T11:53
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Против оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Марии Максаковой* возбудили уголовное дело по статье 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что поводом стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала в YouTube.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
https://ria.ru/20240628/pevitsa-1955985980.html
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Шоубиз, Россия, Мария Максакова, Вооруженные силы Украины
Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело
Против певицы Максаковой возбудили уголовное дело за призывы спонсировать ВСУ