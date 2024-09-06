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Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело - РИА Новости, 06.09.2024
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Шоубиз
 
11:53 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/maksakova-1971013086.html
Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело
Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело - РИА Новости, 06.09.2024
Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело
Против оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T11:53
2024-09-06T11:53
шоубиз
россия
мария максакова
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Против оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении Марии Максаковой* возбудили уголовное дело по статье 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что поводом стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала в YouTube.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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россия, мария максакова, вооруженные силы украины
Шоубиз, Россия, Мария Максакова, Вооруженные силы Украины
Против оперной певицы Максаковой* возбудили дело

Против певицы Максаковой возбудили уголовное дело за призывы спонсировать ВСУ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкОперная певица Мария Максакова*
Оперная певица Мария Максакова* - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Оперная певица Мария Максакова*. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Против оперной певицы Марии Максаковой* возбудили уголовное дело за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении Марии Максаковой* возбудили уголовное дело по статье 280.4 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства)", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поводом стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова* опубликовала в YouTube.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.
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