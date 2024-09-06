https://ria.ru/20240906/makron-1971191473.html

Опрос: три француза из четырех считают, что Макрон проигнорировал выборы

Опрос: три француза из четырех считают, что Макрон проигнорировал выборы - РИА Новости, 06.09.2024

Опрос: три француза из четырех считают, что Макрон проигнорировал выборы

Более 70% граждан Франции сочли, что президент страны Эммануэль Макрон, избрав премьер-министром Мишеля Барнье, проигнорировал результаты парламентских выборов, РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:14

2024-09-06T22:14

2024-09-06T22:14

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ПАРИЖ, 6 сен - РИА Новости. Более 70% граждан Франции сочли, что президент страны Эммануэль Макрон, избрав премьер-министром Мишеля Барнье, проигнорировал результаты парламентских выборов, показал опрос, проведенный компанией Elabe для телеканала BFMTV. "Три француза из четырех (74%) считают, что Эммануэль Макрон не учел результаты парламентских выборов... после назначения Мишеля Барнье на должность премьер-министра", - передает телеканал. При этом 40% респондентов считают правильным выбор Барнье, тогда как 29% сочли это плохой идеей, 31% не определились в этом вопросе. Примерно половина французов (52%) полагают, что новый премьер может сформировать правительство, способное на компромиссы с разными политическими силами. Каждый второй (50%) также считает, что новому главе правительства не избежать вотума недоверия. По мнению подавляющего большинства опрошенных (76%), Макрон должен предоставить максимально возможную свободу новому премьеру в принятии решений. Главным приоритетом в работе будущего правительства французы хотят видеть покупательную способность (52%), которая опередила безопасность (33%), здравоохранение (30%) и иммиграцию (30%). Опрос был проведен 5-6 сентября по репрезентативной выборке среди 1007 французов старше 18 лет. В четверг, спустя 60 дней после окончания внеочередных парламентских выборов, Макрон назначил 73-летнего Барнье новым главой правительства. Он стал самым пожилым политиком на этой должности, сменив самого молодого премьер-министра Пятой республики, 35-летнего Габриэля Атталя. Республиканец Барнье впервые был избран депутатом в 1978 году. После 15 лет в Нацсобрании в 1993 году он был назначен министром окружающей среды при Франсуа Миттеране. С 1995 года работал заместителем министра иностранных дел по вопросам Европы при Жаке Шираке. В 1999 году он был избран депутатом Европарламента по региональной политике, а в 2004 Ширак назначил его главой МИД. Эту должность он занимал 14 месяцев. Позже в течение двух лет Барнье работал министром сельского хозяйства при Николя Саркози, вновь был евродепутатом, а затем вице-президентом Еврокомиссии и еврокомиссаром по внутреннему рынку. В феврале 2015 глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назначил Барнье специальным советником по вопросам обороны и безопасности, а летом 2016 поставил его во главе переговоров по подготовке выхода Великобритании из ЕС. Более известный в Брюсселе, чем на родине, во Франции Барнье получил прозвище "мистер Брекзит", а за сходство с американским президентом - "французский Джо Байден". Барнье считают закрытым и консервативным политиком, а порой даже причисляют к приверженцам крайне правых взглядов. Он неоднократно выступал за ограничение миграции в ЕС и даже предлагал ввести мораторий на три-пять лет на въезд в Евросоюз для всех мигрантов, за исключением просителей убежища и иностранных студентов. Барнье выступал за увеличение пенсионного возраста до 65 лет и продление рабочего дня. В 2021 году он заявил о намерении баллотироваться в президенты на выборах 2022 года, однако по итогам конгресса партии республиканцев стал лишь третьим после Эрика Сьотти и Валери Пекресс.

https://ria.ru/20240904/makron-1970653267.html

https://ria.ru/20240903/filipp-1970374863.html

https://ria.ru/20240831/makron-1969684044.html

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в мире, франция, европа, великобритания, мишель барнье, эммануэль макрон, жак ширак, еврокомиссия, евросоюз, европарламент