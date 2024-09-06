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"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:35 06.09.2024 (обновлено: 19:26 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/lantset-1971145935.html
"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области
"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области
Барражирующий боеприпас "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил украинскую буксируемую гаубицу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T18:35
2024-09-06T19:26
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил украинскую буксируемую гаубицу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" в ночное время выявили движение грузового автомобиля с буксируемой гаубицей ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по буксируемой гаубице противника", - говорится в сообщении. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" гаубица боевиков ВСУ была уничтожена.
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Уничтожение украинской гаубицы в курском приграничье
Уничтожение украинской гаубицы в курском приграничье
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области

МО РФ: "Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил украинскую буксируемую гаубицу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" в ночное время выявили движение грузового автомобиля с буксируемой гаубицей ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по буксируемой гаубице противника", - говорится в сообщении.
В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" гаубица боевиков ВСУ была уничтожена.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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