https://ria.ru/20240906/lantset-1971145935.html

"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области

"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024

"Ланцет" группировки "Север" поразил украинскую гаубицу в Курской области

Барражирующий боеприпас "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил украинскую буксируемую гаубицу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:35

2024-09-06T18:35

2024-09-06T19:26

специальная военная операция на украине

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971164055_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9867874b6328c7c07c4d6c8ecfd2720.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Барражирующий боеприпас "Ланцет" группировки войск "Север" уничтожил украинскую буксируемую гаубицу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск "Север" в ночное время выявили движение грузового автомобиля с буксируемой гаубицей ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по буксируемой гаубице противника", - говорится в сообщении. В результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" гаубица боевиков ВСУ была уничтожена.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение украинской гаубицы в курском приграничье Уничтожение украинской гаубицы в курском приграничье 2024-09-06T18:35 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность