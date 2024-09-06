https://ria.ru/20240906/kroshik-1971015782.html
Толстый пермский кот начал курс реабилитации в приюте
Толстый пермский кот начал курс реабилитации в приюте - РИА Новости, 06.09.2024
Толстый пермский кот начал курс реабилитации в приюте
Кот Крошик из Перми, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке, чтобы сбросить лишний вес, сообщили волонтеры на странице... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:05
2024-09-06T12:05
2024-09-06T14:16
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ПЕРМЬ, 6 сен — РИА Новости. Кот Крошик из Перми, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке, чтобы сбросить лишний вес, сообщили волонтеры на странице приюта "Матроскин" в соцсети "Вконтакте"."Крошику предстоит длительное и кропотливое восстановление. Ему составили специальную программу реабилитации — в ней гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Крошик делает большие успехи и понемногу начинает ходить по водяной беговой дорожке", — рассказали они.Очень упитанного рыжего кота волонтеры нашли в подвале больницы. По их словам, хозяева раскормили Крошика до состояния, когда он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего неизвестно. Кота обследовали в ветклинике, но сделать УЗИ не смогли из-за избытка жира. Теперь ему назначили специальную программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса в неделю. Волонтеры собирают деньги для оплаты процедур Крошика.
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Кот Крошик на реабилитации в пермском приюте
Кот Крошик на реабилитации в пермском приюте
2024-09-06T12:05
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общество
Хорошие новости, Общество
Толстый пермский кот начал курс реабилитации в приюте
Толстый пермский кот Крошик начал тренировки на водяной беговой дорожке
ПЕРМЬ, 6 сен — РИА Новости.
Кот Крошик из Перми, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке, чтобы сбросить лишний вес, сообщили волонтеры на странице приюта "Матроскин" в соцсети "Вконтакте"
.
"Крошику предстоит длительное и кропотливое восстановление. Ему составили специальную программу реабилитации — в ней гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Крошик делает большие успехи и понемногу начинает ходить по водяной беговой дорожке", — рассказали они.
Очень упитанного рыжего кота волонтеры нашли в подвале больницы. По их словам, хозяева раскормили Крошика до состояния, когда он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего неизвестно.
Кота обследовали в ветклинике, но сделать УЗИ не смогли из-за избытка жира. Теперь ему назначили специальную программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса в неделю.
Волонтеры собирают деньги для оплаты процедур Крошика.