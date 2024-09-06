https://ria.ru/20240906/kroshik-1971015782.html

Толстый пермский кот начал курс реабилитации в приюте

Толстый пермский кот начал курс реабилитации в приюте - РИА Новости, 06.09.2024

Толстый пермский кот начал курс реабилитации в приюте

Кот Крошик из Перми, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке, чтобы сбросить лишний вес, сообщили волонтеры на странице... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:05

2024-09-06T12:05

2024-09-06T14:16

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ПЕРМЬ, 6 сен — РИА Новости. Кот Крошик из Перми, который весит 17 килограммов, начал тренироваться на водяной беговой дорожке, чтобы сбросить лишний вес, сообщили волонтеры на странице приюта "Матроскин" в соцсети "Вконтакте"."Крошику предстоит длительное и кропотливое восстановление. Ему составили специальную программу реабилитации — в ней гидротерапия и кинезиотерапия три-четыре раза в неделю. Крошик делает большие успехи и понемногу начинает ходить по водяной беговой дорожке", — рассказали они.Очень упитанного рыжего кота волонтеры нашли в подвале больницы. По их словам, хозяева раскормили Крошика до состояния, когда он перестал ходить. Больше о владельцах животного ничего неизвестно. Кота обследовали в ветклинике, но сделать УЗИ не смогли из-за избытка жира. Теперь ему назначили специальную программу для похудения, предусматривающую потерю от 70 до 150 граммов веса в неделю. Волонтеры собирают деньги для оплаты процедур Крошика.

https://ria.ru/20240824/myshelov-1968232742.html

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Кот Крошик на реабилитации в пермском приюте Кот Крошик на реабилитации в пермском приюте 2024-09-06T12:05 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество