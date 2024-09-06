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Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США - РИА Новости, 06.09.2024
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14:00 06.09.2024 (обновлено: 18:13 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/kreml-1971045016.html
Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США
Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США - РИА Новости, 06.09.2024
Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США
Москва не исключает, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности использовать РФ и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:00
2024-09-06T18:13
в мире
сша
россия
москва
камала харрис
дмитрий песков
владимир путин
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности использовать РФ и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. "И как раз президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции американских СМИ на слова Путина на пленарной сессии ВЭФ. Действующая администрация США ранее прокомментировала высказывание российского лидера: в Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240906/peskov-1971038634.html
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в мире, сша, россия, москва, камала харрис, дмитрий песков, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, США, Россия, Москва, Камала Харрис, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США

Песков: у США может исчезнуть потребность использовать РФ в политической борьбе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на совместной "прямой линии" президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков на совместной "прямой линии" президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности использовать РФ и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Россия в условиях давления США действует в своих интересах, заявил Песков
Вчера, 13:33
"И как раз президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции американских СМИ на слова Путина на пленарной сессии ВЭФ.
Действующая администрация США ранее прокомментировала высказывание российского лидера: в Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис
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В миреСШАРоссияМоскваКамала ХаррисДмитрий ПесковВладимир ПутинВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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