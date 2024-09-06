https://ria.ru/20240906/kreml-1971045016.html

Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США

Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США - РИА Новости, 06.09.2024

Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США

Москва не исключает, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности использовать РФ и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:00

2024-09-06T14:00

2024-09-06T18:13

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камала харрис

дмитрий песков

владимир путин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности использовать РФ и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо. "И как раз президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции американских СМИ на слова Путина на пленарной сессии ВЭФ. Действующая администрация США ранее прокомментировала высказывание российского лидера: в Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240906/peskov-1971038634.html

https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html

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в мире, сша, россия, москва, камала харрис, дмитрий песков, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум)