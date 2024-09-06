Песков высказался об использовании темы России в политической борьбе в США
Песков: у США может исчезнуть потребность использовать РФ в политической борьбе
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков на совместной "прямой линии" президента РФ Владимира Путина
Дмитрий Песков на совместной "прямой линии" президента РФ Владимира Путина. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва не исключает, что в США наступит ситуация, когда не будет потребности использовать РФ и приносить двусторонние отношения в жертву, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия будет поддерживать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис, как рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Российский лидер отметил, что у Харрис такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у нее все хорошо.
"И как раз президент и говорил, что может быть и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности использовать нашу страну как инструмент политической борьбы и приносить наши двусторонние отношения в жертву интересам этой внутриполитической борьбы", - сказал Песков, отвечая на вопрос о реакции американских СМИ на слова Путина на пленарной сессии ВЭФ.
Действующая администрация США ранее прокомментировала высказывание российского лидера: в Белом доме порекомендовали "перестать говорить и вмешиваться в выборы" в США. Москва категорически отрицает любые обвинения в каком бы то ни было вмешательстве.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис
5 сентября, 21:07