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Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
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13:39 06.09.2024 (обновлено: 14:46 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/kreml-1971040004.html
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2024
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков
Россия и личность главы государства Владимира Путина, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:39
2024-09-06T14:46
в мире
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
камала харрис
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия и личность главы государства Владимира Путина, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме Путин оценил смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, отметив, что он такой заразительный. По мнению российского лидера, это означает, что у нее все хорошо. "То, что и наша страна, и наш президент, наверное, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы Соединенных Штатов – это очевидно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, кому из кандидатов президент отдает предпочтение на президентских выборах США. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240905/kharris-1970867692.html
https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html
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в мире, сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, камала харрис
В мире, США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Камала Харрис
Личность Путина является частью политической борьбы в США, заявил Песков

Песков назвал Россию и Путина неотъемлемой частью политической борьбы в США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия и личность главы государства Владимира Путина, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы в США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме Путин оценил смех кандидата в президенты США от демократов Камалы Харрис, отметив, что он такой заразительный. По мнению российского лидера, это означает, что у нее все хорошо.
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Ким Дотком назвал Путина гроссмейстером после слов о поддержке Харрис
5 сентября, 16:40
"То, что и наша страна, и наш президент, наверное, к сожалению, являются неотъемлемой частью политической борьбы Соединенных Штатов – это очевидно", - сказал журналистам Песков, отвечая на вопрос, кому из кандидатов президент отдает предпочтение на президентских выборах США.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Трамп прокомментировал заявление Путина о поддержке Харрис
5 сентября, 21:07
 
В миреСШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковКамала Харрис
 
 
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