https://ria.ru/20240906/kotelniki-1971135649.html

Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70%

Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70% - РИА Новости, 06.09.2024

Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70%

Продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей на 400 посещений в смену на улице Кузьминская в Котельниках, на данный момент стройготовность... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:46

2024-09-06T17:46

2024-09-06T19:38

московская область (подмосковье)

котельники

здравоохранение

новости подмосковья

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей на 400 посещений в смену на улице Кузьминская в Котельниках, на данный момент стройготовность превысила 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Данные работы ведутся по национальному проекту "Здравоохранение". В ведомстве отметили, что на площадке задействовано 90 человек и одна единица техники. На объекте выполняются внутренние отделочные работы, монтаж слаботочных систем, вентиляции, электромонтажные работы, благоустройство территории. "Котельниковская городская поликлиника" предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослым и детям. Планируемая численность обслуживаемого населения составит 22,5 тысячи жителей. В состав будут входить: детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое на 330 посещений в смену, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, а также дневной стационар. Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. Завершение строительства поликлиники планируется на конец 2024 года.

https://ria.ru/20240829/rakova-1969277315.html

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котельники

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), котельники, здравоохранение