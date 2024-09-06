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Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70% - РИА Новости, 06.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:46 06.09.2024 (обновлено: 19:38 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/kotelniki-1971135649.html
Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70%
Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70% - РИА Новости, 06.09.2024
Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70%
Продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей на 400 посещений в смену на улице Кузьминская в Котельниках, на данный момент стройготовность... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:46
2024-09-06T19:38
московская область (подмосковье)
котельники
здравоохранение
новости подмосковья
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей на 400 посещений в смену на улице Кузьминская в Котельниках, на данный момент стройготовность превысила 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Данные работы ведутся по национальному проекту "Здравоохранение". В ведомстве отметили, что на площадке задействовано 90 человек и одна единица техники. На объекте выполняются внутренние отделочные работы, монтаж слаботочных систем, вентиляции, электромонтажные работы, благоустройство территории. "Котельниковская городская поликлиника" предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослым и детям. Планируемая численность обслуживаемого населения составит 22,5 тысячи жителей. В состав будут входить: детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое на 330 посещений в смену, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, а также дневной стационар. Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. Завершение строительства поликлиники планируется на конец 2024 года.
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московская область (подмосковье), котельники, здравоохранение
Московская область (Подмосковье), Котельники, Здравоохранение, Новости Подмосковья

Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70%

© Фото : Минстрой ПодмосковьяСтройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70%
Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70% - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Минстрой Подмосковья
Стройготовность поликлиники на 400 посещений в Котельниках превысила 70%
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Продолжается строительство поликлиники для взрослых и детей на 400 посещений в смену на улице Кузьминская в Котельниках, на данный момент стройготовность превысила 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Данные работы ведутся по национальному проекту "Здравоохранение".
В ведомстве отметили, что на площадке задействовано 90 человек и одна единица техники. На объекте выполняются внутренние отделочные работы, монтаж слаботочных систем, вентиляции, электромонтажные работы, благоустройство территории.
"Котельниковская городская поликлиника" предназначена для оказания амбулаторно-поликлинической медицинской помощи взрослым и детям. Планируемая численность обслуживаемого населения составит 22,5 тысячи жителей.
В состав будут входить: детское отделение на 70 посещений в смену и взрослое на 330 посещений в смену, клинико-диагностический центр, отделение неотложной помощи, а также дневной стационар.
Общая площадь здания составит 12,5 тысячи квадратных метров. Завершение строительства поликлиники планируется на конец 2024 года.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КотельникиЗдравоохранение
 
 
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