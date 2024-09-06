https://ria.ru/20240906/konflikt-1971078158.html

Алиев заявил о готовности участвовать в разрешении конфликта на Украине

Алиев заявил о готовности участвовать в разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 06.09.2024

Алиев заявил о готовности участвовать в разрешении конфликта на Украине

Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:20

2024-09-06T15:20

2024-09-06T15:20

специальная военная операция на украине

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азербайджан

ильхам алиев

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БАКУ, 6 сен – РИА Новости. Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. "Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне… Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но, если потребуется наше участие, мы готовы", - заявил Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио. Алиев по приглашению президента Италии Серджо Матареллы 4 сентября прибыл с рабочим визитом в Италию.

https://ria.ru/20240325/azerbaydzhan-1935564160.html

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в мире, россия, украина, азербайджан, ильхам алиев