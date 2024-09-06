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Алиев заявил о готовности участвовать в разрешении конфликта на Украине
Алиев заявил о готовности участвовать в разрешении конфликта на Украине - РИА Новости, 06.09.2024
Алиев заявил о готовности участвовать в разрешении конфликта на Украине
Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:20
2024-09-06T15:20
2024-09-06T15:20
специальная военная операция на украине
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БАКУ, 6 сен – РИА Новости. Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. "Азербайджан, если понадобится, готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Прежде всего, учитывая, что вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне… Азербайджан может сыграть определенную роль в этом процессе с учетом прагматичности отношений с двумя странами. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но, если потребуется наше участие, мы готовы", - заявил Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума Черноббио. Алиев по приглашению президента Италии Серджо Матареллы 4 сентября прибыл с рабочим визитом в Италию.
https://ria.ru/20240325/azerbaydzhan-1935564160.html
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в мире, россия, украина, азербайджан, ильхам алиев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Азербайджан, Ильхам Алиев
Алиев заявил о готовности участвовать в разрешении конфликта на Украине
Алиев: Баку готов участвовать в разрешении конфликта между Россией и Украиной