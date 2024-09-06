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Лидер турок-киприотов понадеялся на скорое открытие консульства России - РИА Новости, 06.09.2024
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07:06 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kipr-1970957799.html
Лидер турок-киприотов понадеялся на скорое открытие консульства России
Лидер турок-киприотов понадеялся на скорое открытие консульства России - РИА Новости, 06.09.2024
Лидер турок-киприотов понадеялся на скорое открытие консульства России
Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил в интервью РИА Новости, что надеется на открытие российского консульства на территории Северного Кипра в ближайшем... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:06
2024-09-06T07:06
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил в интервью РИА Новости, что надеется на открытие российского консульства на территории Северного Кипра в ближайшем будущем. "Я очень надеюсь, что в самом ближайшем будущем они откроют свое консульство", - сообщил он агентству, оценивая перспективы открытия российского консульства. Татар добавил, что не знает, приняла ли Россия окончательное решение по этому вопросу. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20240815/sredizemnomore-1966311131.html
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в мире, кипр, турция, северный кипр, оон, россия
В мире, Кипр, Турция, Северный Кипр, ООН, Россия
Лидер турок-киприотов понадеялся на скорое открытие консульства России

Лидер турок-киприотов надеется на открытие консульства России в Северном Кипре

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНикосия, Турецкая республика Северного Кипра
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Никосия, Турецкая республика Северного Кипра. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар заявил в интервью РИА Новости, что надеется на открытие российского консульства на территории Северного Кипра в ближайшем будущем.
"Я очень надеюсь, что в самом ближайшем будущем они откроют свое консульство", - сообщил он агентству, оценивая перспективы открытия российского консульства.
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Татар добавил, что не знает, приняла ли Россия окончательное решение по этому вопросу.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
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