https://ria.ru/20240906/kipr-1970948239.html

ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении

ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении - РИА Новости, 06.09.2024

ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении

Организация Объединенных Наций (ООН) до сих пор не направила приглашение лидеру турок-киприотов Эрсину Татару для участия в переговорах по воссоединению Кипра... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T03:54

2024-09-06T03:54

2024-09-06T03:54

в мире

кипр

турция

антониу гутерреш

оон

генеральная ассамблея оон

женева (город)

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) до сих пор не направила приглашение лидеру турок-киприотов Эрсину Татару для участия в переговорах по воссоединению Кипра на полях предстоящей Генассамблеи ООН в сентябре, заявил Татар в интервью РИА Новости. "У меня нет официального приглашения, поскольку для того, чтобы приглашение состоялось, нам нужно договориться об основах, о формате переговоров. Это, знаете ли, не кофейня, а серьезный вопрос", — сообщил он агентству. По его словам, остров Кипр имеет очень важное значения как для турок-киприотов, так и для Турции. Татар подчеркнул, что политика Турецкой Республики Северного Кипра была представлена ООН и другим заинтересованным сторонам еще в апреле 2021 года в Женеве и предусматривает, что пока не будет признано суверенное равенство и международный статус Северного Кипра, турки-киприоты не будут участвовать в переговорах по урегулированию. Кроме того, Татар сообщил, что в рамках предстоящей Генассамблеи ООН планирует встретиться с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутеррешем, отметив, что подобные встречи происходят на ежегодной основе и глава организации с уважением относится к позиции турков-киприотов. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.

https://ria.ru/20240815/rossija-1966299150.html

https://ria.ru/20240723/kipr-1961420204.html

кипр

турция

женева (город)

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, кипр, турция, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, женева (город)