ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении
Татар: ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) до сих пор не направила приглашение лидеру турок-киприотов Эрсину Татару для участия в переговорах по воссоединению Кипра на полях предстоящей Генассамблеи ООН в сентябре, заявил Татар в интервью РИА Новости.
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"У меня нет официального приглашения, поскольку для того, чтобы приглашение состоялось, нам нужно договориться об основах, о формате переговоров. Это, знаете ли, не кофейня, а серьезный вопрос", — сообщил он агентству.
По его словам, остров Кипр имеет очень важное значения как для турок-киприотов, так и для Турции. Татар подчеркнул, что политика Турецкой Республики Северного Кипра была представлена ООН и другим заинтересованным сторонам еще в апреле 2021 года в Женеве и предусматривает, что пока не будет признано суверенное равенство и международный статус Северного Кипра, турки-киприоты не будут участвовать в переговорах по урегулированию.
Кроме того, Татар сообщил, что в рамках предстоящей Генассамблеи ООН планирует встретиться с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутеррешем, отметив, что подобные встречи происходят на ежегодной основе и глава организации с уважением относится к позиции турков-киприотов.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.