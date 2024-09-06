Рейтинг@Mail.ru
ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/kipr-1970948239.html
ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении
ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении - РИА Новости, 06.09.2024
ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении
Организация Объединенных Наций (ООН) до сих пор не направила приглашение лидеру турок-киприотов Эрсину Татару для участия в переговорах по воссоединению Кипра... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:54
2024-09-06T03:54
в мире
кипр
турция
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
женева (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_0:0:3155:1775_1920x0_80_0_0_80c1893fbeb4bc5ca92b54aa603bf545.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) до сих пор не направила приглашение лидеру турок-киприотов Эрсину Татару для участия в переговорах по воссоединению Кипра на полях предстоящей Генассамблеи ООН в сентябре, заявил Татар в интервью РИА Новости. "У меня нет официального приглашения, поскольку для того, чтобы приглашение состоялось, нам нужно договориться об основах, о формате переговоров. Это, знаете ли, не кофейня, а серьезный вопрос", — сообщил он агентству. По его словам, остров Кипр имеет очень важное значения как для турок-киприотов, так и для Турции. Татар подчеркнул, что политика Турецкой Республики Северного Кипра была представлена ООН и другим заинтересованным сторонам еще в апреле 2021 года в Женеве и предусматривает, что пока не будет признано суверенное равенство и международный статус Северного Кипра, турки-киприоты не будут участвовать в переговорах по урегулированию. Кроме того, Татар сообщил, что в рамках предстоящей Генассамблеи ООН планирует встретиться с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутеррешем, отметив, что подобные встречи происходят на ежегодной основе и глава организации с уважением относится к позиции турков-киприотов. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
https://ria.ru/20240815/rossija-1966299150.html
https://ria.ru/20240723/kipr-1961420204.html
кипр
турция
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312618_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_e4adf3da1121b308f8b6a2eda5239df4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кипр, турция, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон, женева (город)
В мире, Кипр, Турция, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Женева (город)
ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении

Татар: ООН не пригласила лидера турок-киприотов на переговоры о воссоединении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Организация Объединенных Наций (ООН) до сих пор не направила приглашение лидеру турок-киприотов Эрсину Татару для участия в переговорах по воссоединению Кипра на полях предстоящей Генассамблеи ООН в сентябре, заявил Татар в интервью РИА Новости.
«
"У меня нет официального приглашения, поскольку для того, чтобы приглашение состоялось, нам нужно договориться об основах, о формате переговоров. Это, знаете ли, не кофейня, а серьезный вопрос", — сообщил он агентству.
По его словам, остров Кипр имеет очень важное значения как для турок-киприотов, так и для Турции. Татар подчеркнул, что политика Турецкой Республики Северного Кипра была представлена ООН и другим заинтересованным сторонам еще в апреле 2021 года в Женеве и предусматривает, что пока не будет признано суверенное равенство и международный статус Северного Кипра, турки-киприоты не будут участвовать в переговорах по урегулированию.
Кроме того, Татар сообщил, что в рамках предстоящей Генассамблеи ООН планирует встретиться с генеральным секретарем международной организации Антониу Гутеррешем, отметив, что подобные встречи происходят на ежегодной основе и глава организации с уважением относится к позиции турков-киприотов.
Аэропорт Эрджан - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Россия не запустит прямое авиасообщение с Северным Кипром, заявили в МИД
15 августа, 04:29
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Тридцать семь процентов территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры.
Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.
Никосия, Турецкая республика Северного Кипра - РИА Новости, 1920, 23.07.2024
Северный Кипр не исключает перехода в статус автономии в составе Турции
23 июля, 12:14
 
В миреКипрТурцияАнтониу ГутеррешООНГенеральная Ассамблея ООНЖенева (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала