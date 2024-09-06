https://ria.ru/20240906/kiev-1971150078.html

В Киеве раскрыли, кого накажут за провал ВСУ в Курской области

В Киеве раскрыли, кого накажут за провал ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024

В Киеве раскрыли, кого накажут за провал ВСУ в Курской области

Украинское руководство якобы собирается отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала в Курской области, заявил бывший глава МВД Украины... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:55

2024-09-06T18:55

2024-09-06T23:17

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинское руководство якобы собирается отправить в отставку главкома ВСУ Александра Сырского из-за провала в Курской области, заявил бывший глава МВД Украины Юрий Луценко в интервью экс-депутату Рады Бориславу Березе."Отвечать все равно будет Сырский, его все равно за это снимут", — считает он.По словам Луценко, в августе Владимир Зеленский стоял перед выбором: пойти на переговоры с Россией или устроить авантюру на ее территории."Конечно, наш шоумен перед Днем независимости выбрал второе. Что будет дальше — этим никогда наш "гарант" не заботился", — сказал он.При этом из-за того, что лучшие из оставшихся подразделений ВСУ вместе с техникой были направлены в Курскую область, Зеленскому, считает Луценко, теперь нужно найти "крайнего".Минобороны в пятницу сообщило, что за все время боевых действий в Курской области российская армия уничтожила более 10,4 тысячи военнослужащих, 81 танк, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 599 боевых бронированных машин, 339 автомобилей, 76 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию этого региона. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.

https://ria.ru/20240906/ukraina-1971075927.html

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