https://ria.ru/20240906/khram-1971027470.html

Китайцы раскритиковали посла Украины за посещение храма в Токио

Китайцы раскритиковали посла Украины за посещение храма в Токио - РИА Новости, 06.09.2024

Китайцы раскритиковали посла Украины за посещение храма в Токио

Китайские интернет-пользователи раскритиковали посла Украины в Японии Сергея Корсунского за посещение храма Ясукуни в Токио, который в странах Азии часто... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:43

2024-09-06T12:43

2024-09-06T12:59

в мире

япония

украина

китай

сергей корсунский

лю хун

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ПЕКИН, 6 сен – РИА Новости. Китайские интернет-пользователи раскритиковали посла Украины в Японии Сергея Корсунского за посещение храма Ясукуни в Токио, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом, назвав поступок дипломата оскорблением и проявлением неуважения к Китаю, пишет в пятницу издание South China Morning Post. Посольство Украины в Японии ранее удалило запись о посещении Корсунским храма Ясукуни, однако, судя по фотографиям, которые другие пользователи взяли из оригинального поста на странице украинской дипмиссии, посол посетил храм 3 сентября, когда в России отмечается День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Корсунский, в частности, оставил запись в памятной книге храма. Комментарии с критикой и осуждением поступка украинского дипломата начали распространяться в китайских социальных сетях, популярным стал и хэштег "Посол Украины в Японии поклонялся призракам". В частности, в аккаунте "Ню Таньцинь", создателем которого является известный журналист агентства Синьхуа Лю Хун, был опубликован комментарий о том, что визит Корсунского в храм был "неуважительным" по отношению к Китаю. Другие интернет-пользователи отметили, что решение украинского посла посетить храм именно 3 сентября, когда в КНР отмечают День победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой антифашисткой войне, было схоже "с посыпанием раны солью". В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллиона солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают также имена 14 военных преступников времен Второй мировой войны. Посещение храма японскими политиками, как правило, происходит три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из Второй мировой войны - 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года. Китайский МИД ранее назвал храм Ясукуни "духовным орудием и символом военной агрессии японского милитаризма против других стран", в котором "увековечена память преступников класса "А" времен Второй мировой войны". Каждый раз, когда японские политики посещают или делают подношения в храме, официальный Пекин выражает протест, отмечая, что эти действия показывают ошибочное отношение японской стороны к историческим проблемам.

https://ria.ru/20240320/smi-1934526527.html

https://ria.ru/20240421/korei-1941304749.html

https://ria.ru/20240905/agent-1970928588.html

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в мире, япония, украина, китай, сергей корсунский, лю хун