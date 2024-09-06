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Губернатор Хоценко открыл детский автогородок в Омской области - РИА Новости, 06.09.2024
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Омская область
 
12:55 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/khotsenko-1971029633.html
Губернатор Хоценко открыл детский автогородок в Омской области
Губернатор Хоценко открыл детский автогородок в Омской области - РИА Новости, 06.09.2024
Губернатор Хоценко открыл детский автогородок в Омской области
Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш детский автогородок "Территория безопасного движения", рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T12:55
2024-09-06T12:55
омская область
черлакский район
виталий хоценко
иртыш (река)
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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш детский автогородок "Территория безопасного движения", рассказали в пресс-службе правительства региона. Село Иртыш находится в Черлакском районе Омской области. Там создана обучающая площадка для детей по региональной программе "Решают люди". "Территория безопасного движения" - один из проектов программы. Это пока первый и единственный автогородок в сельских поселениях. Здесь дети смогут изучать правила дорожного движения в условиях, максимально приближенных к реальной проезжей части. На этой площадке они будут учить правила в активной, игровой, соревновательной форме. "По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы фокусируется на народосбережении, участвуем в нацпроектах и вкладываем миллиарды рублей в ремонт дорог, установку новых знаков и светофоров, обустройство пешеходных переходов. Эта обучающая площадка - тоже вклад в народосбережение, потому что с малых лет дети будут изучать правила дорожного движения, знать, как правильно и на какой свет переходить дорогу, будут подсказывать своим младшим братьям и сестрам, родителям, бабушкам и дедушкам. Замечательно, что жители приняли участие в программе "Решают люди", сами выбрали такой проект, реализовали его и сегодня с гордостью могут сказать, что их голос был решающим для появления такого объекта. Так что этот подарок, по большому счету, сами для себя сделали. В этом году в Черлакском районе будут реализованы четыре таких инициативных проекта. Уверен, все они станут для жителей населенных пунктов излюбленными местами отдыха и досуга. Эту программу будем продолжать и дальше, чтобы наши районы становились крепче, краше и привлекательней для жизни", - сказал Виталий Хоценко. В этом году в муниципальных районах Омской области реализуется 192 инициативных проекта. Треть из них уже полностью завершены.
https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969499979.html
https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967699933.html
черлакский район
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черлакский район, виталий хоценко, иртыш (река)
Омская область , Черлакский район, Виталий Хоценко, Иртыш (река)

Губернатор Хоценко открыл детский автогородок в Омской области

CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) / Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш детский автогородок "Территория безопасного движения"
Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш детский автогородок Территория безопасного движения - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Портал Правительства Омской области (cropped) /
Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш детский автогородок "Территория безопасного движения"
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш детский автогородок "Территория безопасного движения", рассказали в пресс-службе правительства региона.
Село Иртыш находится в Черлакском районе Омской области. Там создана обучающая площадка для детей по региональной программе "Решают люди". "Территория безопасного движения" - один из проектов программы. Это пока первый и единственный автогородок в сельских поселениях. Здесь дети смогут изучать правила дорожного движения в условиях, максимально приближенных к реальной проезжей части. На этой площадке они будут учить правила в активной, игровой, соревновательной форме.
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"По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы фокусируется на народосбережении, участвуем в нацпроектах и вкладываем миллиарды рублей в ремонт дорог, установку новых знаков и светофоров, обустройство пешеходных переходов. Эта обучающая площадка - тоже вклад в народосбережение, потому что с малых лет дети будут изучать правила дорожного движения, знать, как правильно и на какой свет переходить дорогу, будут подсказывать своим младшим братьям и сестрам, родителям, бабушкам и дедушкам. Замечательно, что жители приняли участие в программе "Решают люди", сами выбрали такой проект, реализовали его и сегодня с гордостью могут сказать, что их голос был решающим для появления такого объекта. Так что этот подарок, по большому счету, сами для себя сделали. В этом году в Черлакском районе будут реализованы четыре таких инициативных проекта. Уверен, все они станут для жителей населенных пунктов излюбленными местами отдыха и досуга. Эту программу будем продолжать и дальше, чтобы наши районы становились крепче, краше и привлекательней для жизни", - сказал Виталий Хоценко.
В этом году в муниципальных районах Омской области реализуется 192 инициативных проекта. Треть из них уже полностью завершены.
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Омская областьЧерлакский районВиталий ХоценкоИртыш (река)
 
 
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