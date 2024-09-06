https://ria.ru/20240906/khotsenko-1971029633.html

Губернатор Хоценко открыл детский автогородок в Омской области

Губернатор Хоценко открыл детский автогородок в Омской области - РИА Новости, 06.09.2024

Губернатор Хоценко открыл детский автогородок в Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш детский автогородок "Территория безопасного движения", рассказали в пресс-службе правительства... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:55

2024-09-06T12:55

2024-09-06T12:55

омская область

черлакский район

виталий хоценко

иртыш (река)

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ОМСК, 6 сен - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко открыл в селе Иртыш детский автогородок "Территория безопасного движения", рассказали в пресс-службе правительства региона. Село Иртыш находится в Черлакском районе Омской области. Там создана обучающая площадка для детей по региональной программе "Решают люди". "Территория безопасного движения" - один из проектов программы. Это пока первый и единственный автогородок в сельских поселениях. Здесь дети смогут изучать правила дорожного движения в условиях, максимально приближенных к реальной проезжей части. На этой площадке они будут учить правила в активной, игровой, соревновательной форме. "По поручению президента Владимира Владимировича Путина мы фокусируется на народосбережении, участвуем в нацпроектах и вкладываем миллиарды рублей в ремонт дорог, установку новых знаков и светофоров, обустройство пешеходных переходов. Эта обучающая площадка - тоже вклад в народосбережение, потому что с малых лет дети будут изучать правила дорожного движения, знать, как правильно и на какой свет переходить дорогу, будут подсказывать своим младшим братьям и сестрам, родителям, бабушкам и дедушкам. Замечательно, что жители приняли участие в программе "Решают люди", сами выбрали такой проект, реализовали его и сегодня с гордостью могут сказать, что их голос был решающим для появления такого объекта. Так что этот подарок, по большому счету, сами для себя сделали. В этом году в Черлакском районе будут реализованы четыре таких инициативных проекта. Уверен, все они станут для жителей населенных пунктов излюбленными местами отдыха и досуга. Эту программу будем продолжать и дальше, чтобы наши районы становились крепче, краше и привлекательней для жизни", - сказал Виталий Хоценко. В этом году в муниципальных районах Омской области реализуется 192 инициативных проекта. Треть из них уже полностью завершены.

https://ria.ru/20240830/byudzhet-1969499979.html

https://ria.ru/20240822/rekonstruktsiya-1967699933.html

черлакский район

иртыш (река)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

черлакский район, виталий хоценко, иртыш (река)