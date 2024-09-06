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Явка на выборах главы Калмыкии превысила 17 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии превысила 17 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах главы Калмыкии превысила 17 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 пятницы составила более 17%, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:22
2024-09-06T17:22
2024-09-06T17:22
политика
республика калмыкия
бату хасиков
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ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 пятницы составила более 17%, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "На 15.00 часов на выборах главы Республики Калмыкия проголосовало 17,74% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Бату Хасиков ("Единая Россия"), Айса Баянова ("Новые люди"), Михаил Намруев (КПРФ), Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, проходят выборы в Элистинское городское собрание депутатов. По единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от "Единой России", ЛДПР, Российской экологической партии "Зеленые", Партии пенсионеров, "Новых людей", КПРФ, Российской партии свободы и справедливости.
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политика, республика калмыкия, бату хасиков, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Республика Калмыкия, Бату Хасиков, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Явка на выборах главы Калмыкии превысила 17 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 15.00 пятницы составила 17,74%