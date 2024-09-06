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Су-34 нанес удар по скоплению сил ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
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05:13 06.09.2024 (обновлено: 09:34 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/istrebitel-1970952576.html
Су-34 нанес удар по скоплению сил ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по скоплению сил ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.09.2024
Су-34 нанес удар по скоплению сил ВСУ в Курской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил скопление личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:13
2024-09-06T09:34
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
су-34
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил скопление личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны."Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — рассказали в военном ведомстве. После того как разведка подтвердила уничтожение целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны.Ведомство также опубликовало ролик, в котором можно видеть проверку самолета перед вылетом, взлет с аэродрома, полет, сброс бомб и возвращение обратно.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 5 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более десяти тысяч военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20240905/spetsoperatsiya-1970930301.html
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Боевая работа Су-34 в приграничном районе Курской области
Боевая работа Су-34 в приграничном районе Курской области
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россия, курская область, вооруженные силы украины, су-34, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Су-34, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Су-34 нанес удар по скоплению сил ВСУ в Курской области

МО: Су-34 ударил по скоплению личного состава и техники ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил скопление личного состава и военной техники ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили журналистам в Минобороны.
«
"Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения", — рассказали в военном ведомстве.
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После того как разведка подтвердила уничтожение целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в Минобороны.
Ведомство также опубликовало ролик, в котором можно видеть проверку самолета перед вылетом, взлет с аэродрома, полет, сброс бомб и возвращение обратно.
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 5 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более десяти тысяч военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСу-34Вооруженные силы РФБезопасность
 
 
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