https://ria.ru/20240906/ispanija-1971174450.html

Минобороны Испании объявило об отправке батареи Hawk Украине

Минобороны Испании объявило об отправке батареи Hawk Украине - РИА Новости, 06.09.2024

Минобороны Испании объявило об отправке батареи Hawk Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке батареи Hawk Украине, следует из релиза на сайте испанского правительства. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:53

2024-09-06T19:53

2024-09-06T19:53

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маргарита роблес

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке батареи Hawk Украине, следует из релиза на сайте испанского правительства. "Министр Роблес объявила о немедленной отправке полной батареи Hawk", - говорится в релизе. В июле минобороны Испании сообщало, что страна может направить на Украину зенитные ракетные комплексы Hawk уже в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html

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в мире, украина, россия, испания, маргарита роблес, сергей лавров, нато