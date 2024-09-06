https://ria.ru/20240906/ispanija-1971174450.html
Минобороны Испании объявило об отправке батареи Hawk Украине
Минобороны Испании объявило об отправке батареи Hawk Украине - РИА Новости, 06.09.2024
Минобороны Испании объявило об отправке батареи Hawk Украине
Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке батареи Hawk Украине, следует из релиза на сайте испанского правительства. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:53
2024-09-06T19:53
2024-09-06T19:53
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Министр обороны Испании Маргарита Роблес объявила о немедленной отправке батареи Hawk Украине, следует из релиза на сайте испанского правительства. "Министр Роблес объявила о немедленной отправке полной батареи Hawk", - говорится в релизе. В июле минобороны Испании сообщало, что страна может направить на Украину зенитные ракетные комплексы Hawk уже в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Испания, Маргарита Роблес, Сергей Лавров, НАТО
Минобороны Испании объявило об отправке батареи Hawk Украине
МО Испании объявило о немедленной отправке полной батареи ЗРК Hawk Украине