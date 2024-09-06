https://ria.ru/20240906/isk-1971148329.html

"Транснефть" обратилась в суд с иском к депозитарию Euroclear Bank

"Транснефть" обратилась в суд с иском к депозитарию Euroclear Bank - РИА Новости, 06.09.2024

"Транснефть" обратилась в суд с иском к депозитарию Euroclear Bank

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Транснефть" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T18:46

2024-09-06T18:46

2024-09-06T18:46

экономика

россия

москва

транснефть

газпромбанк

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ПАО "Транснефть" к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 5 сентября, к рассмотрению он пока не принят. Предмет и основания исковых требований в карточке дела на данный момент не уточняются. Третьими лицами истец просит привлечь Газпромбанк и Национальный расчетный депозитарий. Из состава участников будущего разбирательства можно сделать вывод, что спор связан с заблокированными ответчиком из-за санкций ценными бумагами, принадлежащими истцу. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Транснефть" оказывает услуги в области транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в РФ и за ее пределы. 78,55% уставного капитала компании составляют обыкновенные акции (100% их находится в собственности РФ через Росимущество) и 21,45% - привилегированные.

https://ria.ru/20240513/euroclear-1945720143.html

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экономика, россия, москва, транснефть, газпромбанк, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)