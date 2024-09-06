https://ria.ru/20240906/irak-1971153286.html

Пентагон прокомментировал публикации о планах США вывести войска из Ирака

Пентагон прокомментировал публикации о планах США вывести войска из Ирака - РИА Новости, 06.09.2024

Пентагон прокомментировал публикации о планах США вывести войска из Ирака

Министерство обороны США осведомлено о появившихся в СМИ публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T19:10

2024-09-06T19:10

2024-09-06T19:10

в мире

сша

ирак

вашингтон (штат)

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Министерство обороны США осведомлено о появившихся в СМИ публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово объявить о каких-либо конкретных шагах, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент", — сказал представитель американского военного ведомства. Ранее западные СМИ обнародовали данные, согласно которым США и Ирак якобы достигли договоренности касательно поэтапного вывода международных сил, возглавляемых Вашингтоном, из арабской страны в 2025 и 2026 годах.

https://ria.ru/20240903/btr-1970052702.html

сша

ирак

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в мире, сша, ирак, вашингтон (штат), министерство обороны сша