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Пентагон прокомментировал публикации о планах США вывести войска из Ирака - РИА Новости, 06.09.2024
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19:10 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/irak-1971153286.html
Пентагон прокомментировал публикации о планах США вывести войска из Ирака
Пентагон прокомментировал публикации о планах США вывести войска из Ирака - РИА Новости, 06.09.2024
Пентагон прокомментировал публикации о планах США вывести войска из Ирака
Министерство обороны США осведомлено о появившихся в СМИ публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T19:10
2024-09-06T19:10
в мире
сша
ирак
вашингтон (штат)
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Министерство обороны США осведомлено о появившихся в СМИ публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово объявить о каких-либо конкретных шагах, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона. "Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент", — сказал представитель американского военного ведомства. Ранее западные СМИ обнародовали данные, согласно которым США и Ирак якобы достигли договоренности касательно поэтапного вывода международных сил, возглавляемых Вашингтоном, из арабской страны в 2025 и 2026 годах.
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в мире, сша, ирак, вашингтон (штат), министерство обороны сша
В мире, США, Ирак, Вашингтон (штат), Министерство обороны США
Пентагон прокомментировал публикации о планах США вывести войска из Ирака

Пентагон заявил, что не готов объявить о конкретных шагах по выводу сил из Ирака

© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince LanfordАмериканские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Quince Lanford
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Министерство обороны США осведомлено о появившихся в СМИ публикациях касательно возможных планов по выводу американских сил из Ирака, однако пока не готово объявить о каких-либо конкретных шагах, заявил РИА Новости официальный представитель Пентагона.
"Мы в курсе данных публикаций, однако пока не готовы объявить о каких-либо шагах на текущий момент", — сказал представитель американского военного ведомства.
Ранее западные СМИ обнародовали данные, согласно которым США и Ирак якобы достигли договоренности касательно поэтапного вывода международных сил, возглавляемых Вашингтоном, из арабской страны в 2025 и 2026 годах.
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