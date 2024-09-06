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Заместитель торгпреда рассказал о роли Индии для российского бизнеса - РИА Новости, 06.09.2024
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07:49 06.09.2024 (обновлено: 08:07 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/indiya-1970961428.html
Заместитель торгпреда рассказал о роли Индии для российского бизнеса
Заместитель торгпреда рассказал о роли Индии для российского бизнеса - РИА Новости, 06.09.2024
Заместитель торгпреда рассказал о роли Индии для российского бизнеса
Индия открыта для российского бизнеса, но наш предприниматель ее не знает, для него эта южноазиатская страна до сих пор является "черным ящиком", заявил... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:49
2024-09-06T08:07
экономика
индия
россия
брикс
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Индия открыта для российского бизнеса, но наш предприниматель ее не знает, для него эта южноазиатская страна до сих пор является "черным ящиком", заявил заместитель торгового представителя Российской Федерации в Индии Евгений Грива. "Основная проблема в торгово-экономических отношениях двух стран заключается в том, что Индия до сих пор, в отличие от Китая, является "черным ящиком" для наших предпринимателей", - сказал он в ходе сессии "Экономическое сотрудничество России, Индии и Китая в форматах БРИКС и РИК на евразийском пространстве: синергия и баланс интересов" на ВЭФ. За последнее время Россия, по его словам, "сделала энергетический переброс в Индию, взяв 30% ее рынка сырой нефти". "Но чтобы поднять наши торгово-экономические отношения на качественно новый уровень, страну необходимо изучать с точки зрения экономики. Современная Индия – это страна номер три по паритету покупательной способности, номер пять по номинальному ВВП, номер четыре по фондовому рынку. Индийский рынок открыт для нас, но сегодня нужно нащупать те инструменты, за счет которых можно эффективно продолжать взаимодействовать с Индией", - заметил Грива. В качестве хорошей точки входа на рынок Индии он назвал, в частности, программу Invest India, где специально создан российский департамент. "Главное найти точку локализации и получить хорошие преференции. В Индии также развита практика свободных экономических зон. Их зарегистрировано более 400, 262 из которых работающие", - подчеркнул он. "Мы здесь сейчас реально ощущаем происходящий разворот России на Восток. У нас есть взрывной рост интереса со стороны российского бизнеса. Если раньше было 4-5 обращений в день в адрес торгпредства, то сейчас их 20-30 ежедневно от Калининграда до Владивостока", - заключил заместитель торгпреда РФ в Индии. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240831/nefteprodukty-1969636950.html
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экономика, индия, россия, брикс
Экономика, Индия, Россия, БРИКС
Заместитель торгпреда рассказал о роли Индии для российского бизнеса

Грива: Индия остается для российского бизнеса "черным ящиком"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Индия открыта для российского бизнеса, но наш предприниматель ее не знает, для него эта южноазиатская страна до сих пор является "черным ящиком", заявил заместитель торгового представителя Российской Федерации в Индии Евгений Грива.
"Основная проблема в торгово-экономических отношениях двух стран заключается в том, что Индия до сих пор, в отличие от Китая, является "черным ящиком" для наших предпринимателей", - сказал он в ходе сессии "Экономическое сотрудничество России, Индии и Китая в форматах БРИКС и РИК на евразийском пространстве: синергия и баланс интересов" на ВЭФ.
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За последнее время Россия, по его словам, "сделала энергетический переброс в Индию, взяв 30% ее рынка сырой нефти".
"Но чтобы поднять наши торгово-экономические отношения на качественно новый уровень, страну необходимо изучать с точки зрения экономики. Современная Индия – это страна номер три по паритету покупательной способности, номер пять по номинальному ВВП, номер четыре по фондовому рынку. Индийский рынок открыт для нас, но сегодня нужно нащупать те инструменты, за счет которых можно эффективно продолжать взаимодействовать с Индией", - заметил Грива.
В качестве хорошей точки входа на рынок Индии он назвал, в частности, программу Invest India, где специально создан российский департамент. "Главное найти точку локализации и получить хорошие преференции. В Индии также развита практика свободных экономических зон. Их зарегистрировано более 400, 262 из которых работающие", - подчеркнул он.
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"Мы здесь сейчас реально ощущаем происходящий разворот России на Восток. У нас есть взрывной рост интереса со стороны российского бизнеса. Если раньше было 4-5 обращений в день в адрес торгпредства, то сейчас их 20-30 ежедневно от Калининграда до Владивостока", - заключил заместитель торгпреда РФ в Индии.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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