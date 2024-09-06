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МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году - РИА Новости, 06.09.2024
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21:59 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/import-1971189910.html
МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году
МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году - РИА Новости, 06.09.2024
МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году
Минэкономразвития России скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году с 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов, по экспорту ожидания... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:59
2024-09-06T21:59
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году с 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов, по экспорту ожидания остались практически без изменений - 427,6 миллиарда долларов против 428,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Он отметил, что профицит торгового баланса России по итогам 2024 года составит 132,8 миллиарда долларов. В последующие годы торговый баланс будет оставаться профицитным. Так, в 2025 году экспорт увеличится до 445 миллиарда долларов, в 2026 году - до 455,2 миллиарда долларов, а в 2027 году - до 476,3 миллиардов долларов. При этом импорт вырастет до 321,9 миллиарда долларов в следующем году, 342,6 миллиарда долларов в 2026 году и 357,4 миллиарда долларов в 2027 году. Такая экспортно-импортная динамика приведет к росту профицита торгового баланса до 123 миллиарда долларов в 2025 году, 112,7 миллиарда долларов в 2026 году и 118,9 миллиарда долларов в 2027 году. "Мы действительно пересмотрели вниз прогноз по импорту, он сейчас более сдержанный, и, конечно, по этому году мы ожидаем объем импорта несколько ниже, чем было в прошлом году, но я хочу обратить внимание, если сопоставить объемы импорта в текущем году, когда есть понятные факторы, которые импорт сдерживают, с показателями импорта 2019-го, 2017-2019-го годов, то объем импорта сейчас выше", - обратил внимание представитель министерства. Он подчеркнул, что говорить о нехватке импорта - было бы преувеличением.
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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году

МЭР скорректировало оценку импорта в РФ в 2024 г с $324,1 млрд до $294,9 млрд

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЭкономист
Экономист - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году с 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов, по экспорту ожидания остались практически без изменений - 427,6 миллиарда долларов против 428,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам представитель министерства.
Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.
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Он отметил, что профицит торгового баланса России по итогам 2024 года составит 132,8 миллиарда долларов. В последующие годы торговый баланс будет оставаться профицитным.
Так, в 2025 году экспорт увеличится до 445 миллиарда долларов, в 2026 году - до 455,2 миллиарда долларов, а в 2027 году - до 476,3 миллиардов долларов. При этом импорт вырастет до 321,9 миллиарда долларов в следующем году, 342,6 миллиарда долларов в 2026 году и 357,4 миллиарда долларов в 2027 году.
Такая экспортно-импортная динамика приведет к росту профицита торгового баланса до 123 миллиарда долларов в 2025 году, 112,7 миллиарда долларов в 2026 году и 118,9 миллиарда долларов в 2027 году.
"Мы действительно пересмотрели вниз прогноз по импорту, он сейчас более сдержанный, и, конечно, по этому году мы ожидаем объем импорта несколько ниже, чем было в прошлом году, но я хочу обратить внимание, если сопоставить объемы импорта в текущем году, когда есть понятные факторы, которые импорт сдерживают, с показателями импорта 2019-го, 2017-2019-го годов, то объем импорта сейчас выше", - обратил внимание представитель министерства.
Он подчеркнул, что говорить о нехватке импорта - было бы преувеличением.
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ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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