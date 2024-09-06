https://ria.ru/20240906/import-1971189910.html

МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году

МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году - РИА Новости, 06.09.2024

МЭР скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году

Минэкономразвития России скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году с 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов, по экспорту ожидания... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:59

2024-09-06T21:59

2024-09-06T21:59

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минэкономразвития России скорректировало оценку импорта в Россию в 2024 году с 324,1 миллиарда долларов до 294,9 миллиарда долларов, по экспорту ожидания остались практически без изменений - 427,6 миллиарда долларов против 428,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам представитель министерства. Министерство экономического развития в пятницу внесло в правительство проект прогноза социально-экономического развития РФ на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Он отметил, что профицит торгового баланса России по итогам 2024 года составит 132,8 миллиарда долларов. В последующие годы торговый баланс будет оставаться профицитным. Так, в 2025 году экспорт увеличится до 445 миллиарда долларов, в 2026 году - до 455,2 миллиарда долларов, а в 2027 году - до 476,3 миллиардов долларов. При этом импорт вырастет до 321,9 миллиарда долларов в следующем году, 342,6 миллиарда долларов в 2026 году и 357,4 миллиарда долларов в 2027 году. Такая экспортно-импортная динамика приведет к росту профицита торгового баланса до 123 миллиарда долларов в 2025 году, 112,7 миллиарда долларов в 2026 году и 118,9 миллиарда долларов в 2027 году. "Мы действительно пересмотрели вниз прогноз по импорту, он сейчас более сдержанный, и, конечно, по этому году мы ожидаем объем импорта несколько ниже, чем было в прошлом году, но я хочу обратить внимание, если сопоставить объемы импорта в текущем году, когда есть понятные факторы, которые импорт сдерживают, с показателями импорта 2019-го, 2017-2019-го годов, то объем импорта сейчас выше", - обратил внимание представитель министерства. Он подчеркнул, что говорить о нехватке импорта - было бы преувеличением.

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

https://ria.ru/20240906/bezrabotitsa-1971181458.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)