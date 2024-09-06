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США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения
США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения - РИА Новости, 06.09.2024
США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения
США в июле нарастили закупки удобрений из России на 16% после трех месяцев снижения спроса на них, следует из анализа РИА Новости данных американской... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:06
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США в июле нарастили закупки удобрений из России на 16% после трех месяцев снижения спроса на них, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, в июле американские компании приобрели у России удобрений на 62,4 миллиона долларов против 53,8 миллиона месяцем ранее. До этого импорт США три месяца сокращался — еще в марте закупки были на уровне 174,2 миллиона долларов. Рост российского экспорта произошел за счет азотных удобрений — их поставки увеличились в 1,7 раза, до 44,4 миллиона долларов. Также американские компании закупали калийные (13,8 миллиона долларов) и фосфорные (3,6 миллиона долларов) удобрения. В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений в США, а ее доля выросла до 12% с 7,8% месяцем ранее. Лидером остается Канада, хотя ее экспорт в середине лета немного сократился — на 4,8%, до 295,9 миллиона долларов. Саудовская Аравия, которая еще в июне продала Штатам удобрений на 74,5 миллиона долларов, в июле сократила экспорт до 100,8 тысячи долларов. В пятерку основных экспортеров удобрений в США также входят Израиль (43,5 миллиона долларов), Иордания (29,1 миллиона) и Ливан (14,6 миллиона). При этом последний возобновил поставки в Штаты после паузы в пять месяцев.
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экономика, сша, россия, канада
Экономика, США, Россия, Канада
США в июле нарастили импорт удобрений из России после трех месяцев снижения
США в июле нарастили импорт удобрений из России
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США в июле нарастили закупки удобрений из России на 16% после трех месяцев снижения спроса на них, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, в июле американские компании приобрели у России удобрений на 62,4 миллиона долларов против 53,8 миллиона месяцем ранее. До этого импорт США три месяца сокращался — еще в марте закупки были на уровне 174,2 миллиона долларов.
Рост российского экспорта произошел за счет азотных удобрений — их поставки увеличились в 1,7 раза, до 44,4 миллиона долларов. Также американские компании закупали калийные (13,8 миллиона долларов) и фосфорные (3,6 миллиона долларов) удобрения.
В результате Россия стала вторым основным поставщиком удобрений в США, а ее доля выросла до 12% с 7,8% месяцем ранее.
Лидером остается Канада
, хотя ее экспорт в середине лета немного сократился — на 4,8%, до 295,9 миллиона долларов. Саудовская Аравия
, которая еще в июне продала Штатам удобрений на 74,5 миллиона долларов, в июле сократила экспорт до 100,8 тысячи долларов.
В пятерку основных экспортеров удобрений в США также входят Израиль
(43,5 миллиона долларов), Иордания
(29,1 миллиона) и Ливан
(14,6 миллиона). При этом последний возобновил поставки в Штаты после паузы в пять месяцев.