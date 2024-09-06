https://ria.ru/20240906/hamas-1971035878.html

Российские СМИ не откажутся от правды после санкций США, заявили в ХАМАС

Российские СМИ не откажутся от правды после санкций США, заявили в ХАМАС - РИА Новости, 06.09.2024

Российские СМИ не откажутся от правды после санкций США, заявили в ХАМАС

Введённые в отношении медиагруппы "Россия сегодня" санкции США обречены на провал и не заставят СМИ отказаться от освещения правды, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:24

2024-09-06T13:24

2024-09-06T17:12

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АЛЖИР, 6 сен — РИА Новости. Введённые в отношении медиагруппы "Россия сегодня" санкции США обречены на провал и не заставят СМИ отказаться от освещения правды, рассказал РИА Новости представитель палестинского движения ХАМАС в Алжире Юсеф Хамдан. "Мы считаем, что санкции, введенные американской администрацией в отношении некоторых медиаканалов, не повлияют на них и не заставят их отказаться от своего выбора в пользу (освещения – ред.) правды… Это не приведет к успеху целей тех, кто инициировал эти санкции, а именно затемнение и отвлечение внимания от реальности происходящего", - сказал Хамдан. Собеседник агентства добавил, что Вашингтон по-прежнему ведет себя как "мировой полицейский" и применяет двойные стандарты по отношению к любым СМИ, блогерам или активистам, которые не разделяют повестку Соединённых Штатов. "Такое поведение Америки оказало большое влияние на то, что сионистское образование (Израиль – ред.) стало действовать как государство над законом и различными наказаниями со стороны международного сообщества, в котором американская администрация является гегемоном и вводит заранее подготовленные обвинения и наказания против тех, кто им противостоит, или идёт против их интересов", - добавил Хамдан. В этом ключе представитель ХАМАС в Алжире подчеркнул, что администрация США злоупотребляет мировым общественным мнением, обвинив Вашингтон в обмане мировой общественности с целью продвижения своей повестки, что отражается на репутации как самих США в мире, так и американских СМИ. "Степень вреда, которую американская администрация наносит себе своим поведением, представляющим собой юридический и политический беспредел, гораздо больше чем тот ущерб, который эти санкции могли бы нанести тем средствам массовой информации, которые решили встать на сторону правды и отстаивать свою точку зрения", - отметил Хамдан. США в среду ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые санкции затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян и ряд топ-менеджеров этого телеканала. Симоньян позднее заявила о "приступе паранойи" у западных СМИ, добавив, что блогеры, которых, по утверждению властей США, якобы нанимал RT, "всё отрицают, а что им еще делать". Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России - не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.

https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

https://ria.ru/20240905/gosduma-1970782719.html

https://ria.ru/20240906/rt-1971023099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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