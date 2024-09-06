https://ria.ru/20240906/gosduma-1971020502.html

В Госдуме предложили полностью запретить хоррор-квесты

В Госдуме предложили полностью запретить хоррор-квесты - РИА Новости, 06.09.2024

В Госдуме предложили полностью запретить хоррор-квесты

Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением полностью запретить хоррор-квесты в России, документ находится в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:17

2024-09-06T12:17

2024-09-06T12:17

здоровье - общество

стерлитамак

республика башкортостан

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Колунов направил обращение в Следственный комитет РФ с предложением полностью запретить хоррор-квесты в России, документ находится в распоряжении РИА Новости. В обращении сказано, что в четверг в городе Стерлитамак Республики Башкортостан произошло очередное ЧП: трое молодых людей выпали из окна во время хоррор-квеста, прижавшись к оконной раме, которая не выдержала их веса и провалилась. Пострадавшие рухнули с высоты второго этажа — у двоих переломы и ушибы, один госпитализирован с сотрясением мозга. По имеющейся информации, заведение не просто открыто для записи, но и активно привлекает новых клиентов. "Предлагаем разработать дополнительные нормативные акты, регулирующие проведение квестов для лиц старше восемнадцати лет, и предусмотреть введение полного запрета на проведение "хоррор квестов". Введение дополнительного государственного регулирования по проведению данных мероприятий будет способствовать дополнительной защите жизни и здоровья наших граждан", - сказано в обращении Колунова к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. По мнению парламентария, деятельность по проведению квестов для лиц старше восемнадцати лет должным образом нормативно не урегулирована, что создаёт серьёзные препятствия на пути привлечения к ответственности организаторов подобных мероприятий в случаях, когда их участники получают травмы различной степени тяжести, а организаторы руководствуются только общими нормами по охране труда, СанПиНа и пожарной безопасности. Он также отметил, что по данным Госдумы за последние несколько лет выявлено больше девяти тысяч нарушений при проведении подобных квестов, в настоящий момент расследуется более 30 уголовных дел. "Большинство летальных исходов и травм отмечается именно при проведении так называемых "хоррор квестов", которые представляют собой специальный парк или иное закрытое пространство, где участникам предстоит решить определенную головоломку. Они организуются, как правило, в темном помещении, куда не проникает свет, создавая атмосферу напряжения, а игроки подвергаются различным физическим воздействиям", - сказано в тексте обращения.

https://ria.ru/20240725/kvesty-1961857730.html

https://ria.ru/20240804/dagestan-1963982061.html

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здоровье - общество, стерлитамак, республика башкортостан, россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф