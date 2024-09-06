Рейтинг@Mail.ru
Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
23:09 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/goda-1971195259.html
Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней
Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней - РИА Новости, 06.09.2024
Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней
Музыкант и основатель Оркестра маримбы братьев Годой Альберто Годой, который вместе с коллективом находится в своем первом турне по России и Белоруссии, назвал... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:09
2024-09-06T23:09
культура
россия
москва
мексика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_0:162:3231:1979_1920x0_80_0_0_3597436e8da35dd1f01385b9207395d2.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Музыкант и основатель Оркестра маримбы братьев Годой Альберто Годой, который вместе с коллективом находится в своем первом турне по России и Белоруссии, назвал Москву современной Вавилонской башней, а музыку - искусством, объединяющим народы мира. "Москва как Вавилонская башня: здесь ты встречаешь людей со всего мира. Москва становится мировой столицей, и это нас очень порадовало... мы хотели привезти вам нашу музыку, нашу культуру и, прежде всего, укрепить дружеские связи с Россией", - рассказал музыкант РИА Новости. По словам Годоя, его оркестр маримбы впервые приехал в Россию, и это турне уже превзошло их ожидания. Коллективу потребовалось около четырех месяцев, чтобы выучить тексты некоторых песен на русском языке и адаптировать их к маримбе. Во время одного из своих выступлений в центре Москвы оркестр исполнил "Катюшу" и "Калинку". Как отметил музыкант, на их традиционном инструменте эти мелодии исполняются впервые. Маримба, которую называют "американским фортепиано", это инструмент, на котором играют на мексиканских праздниках и которым, по словам музыканта, наслаждаются в живую. "В Мексике мы говорим, что маримба как инструмент — это дерево, которое поет женским голосом... Наша культура известна во всем мире, от наших предков. Когда кто-то едет в чужую страну, нужно везти с собой традиционную фольклорную культуру. Говорят, что музыка объединяет народы, поэтому мы здесь", - добавил артист. Marimba Orquesta Hermanos Godoy находится в двухнедельном туре по России и Беларуси. В составе мексиканского коллектива 12 музыкантов в сопровождении четырех танцоров.
https://ria.ru/20240314/pupo-1932994919.html
https://ria.ru/20240708/modi-1958272835.html
россия
москва
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880670103_500:0:3231:2048_1920x0_80_0_0_665c1544e7877056fe04601e01a246c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, мексика
Культура, Россия, Москва, Мексика
Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней

Мексиканские музыканты в турне по России сравнили Москву с Вавилонской башней

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Музыкант и основатель Оркестра маримбы братьев Годой Альберто Годой, который вместе с коллективом находится в своем первом турне по России и Белоруссии, назвал Москву современной Вавилонской башней, а музыку - искусством, объединяющим народы мира.
"Москва как Вавилонская башня: здесь ты встречаешь людей со всего мира. Москва становится мировой столицей, и это нас очень порадовало... мы хотели привезти вам нашу музыку, нашу культуру и, прежде всего, укрепить дружеские связи с Россией", - рассказал музыкант РИА Новости.
Итальянский певец и композитор Пупо - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Итальянский певец Pupo рассказал, для чего приехал в Россию
14 марта, 16:27
По словам Годоя, его оркестр маримбы впервые приехал в Россию, и это турне уже превзошло их ожидания. Коллективу потребовалось около четырех месяцев, чтобы выучить тексты некоторых песен на русском языке и адаптировать их к маримбе. Во время одного из своих выступлений в центре Москвы оркестр исполнил "Катюшу" и "Калинку". Как отметил музыкант, на их традиционном инструменте эти мелодии исполняются впервые.
Маримба, которую называют "американским фортепиано", это инструмент, на котором играют на мексиканских праздниках и которым, по словам музыканта, наслаждаются в живую.
Мексике мы говорим, что маримба как инструмент — это дерево, которое поет женским голосом... Наша культура известна во всем мире, от наших предков. Когда кто-то едет в чужую страну, нужно везти с собой традиционную фольклорную культуру. Говорят, что музыка объединяет народы, поэтому мы здесь", - добавил артист.
Marimba Orquesta Hermanos Godoy находится в двухнедельном туре по России и Беларуси. В составе мексиканского коллектива 12 музыкантов в сопровождении четырех танцоров.
Индийские танцы у отеля, где остановился Моди - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Моди встретили в центре Москвы танцами
8 июля, 16:11
 
КультураРоссияМоскваМексика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала