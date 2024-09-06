https://ria.ru/20240906/goda-1971195259.html

Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней

Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней - РИА Новости, 06.09.2024

Мексиканские музыканты сравнили Москву с Вавилонской башней

Музыкант и основатель Оркестра маримбы братьев Годой Альберто Годой, который вместе с коллективом находится в своем первом турне по России и Белоруссии, назвал... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T23:09

2024-09-06T23:09

2024-09-06T23:09

культура

россия

москва

мексика

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Музыкант и основатель Оркестра маримбы братьев Годой Альберто Годой, который вместе с коллективом находится в своем первом турне по России и Белоруссии, назвал Москву современной Вавилонской башней, а музыку - искусством, объединяющим народы мира. "Москва как Вавилонская башня: здесь ты встречаешь людей со всего мира. Москва становится мировой столицей, и это нас очень порадовало... мы хотели привезти вам нашу музыку, нашу культуру и, прежде всего, укрепить дружеские связи с Россией", - рассказал музыкант РИА Новости. По словам Годоя, его оркестр маримбы впервые приехал в Россию, и это турне уже превзошло их ожидания. Коллективу потребовалось около четырех месяцев, чтобы выучить тексты некоторых песен на русском языке и адаптировать их к маримбе. Во время одного из своих выступлений в центре Москвы оркестр исполнил "Катюшу" и "Калинку". Как отметил музыкант, на их традиционном инструменте эти мелодии исполняются впервые. Маримба, которую называют "американским фортепиано", это инструмент, на котором играют на мексиканских праздниках и которым, по словам музыканта, наслаждаются в живую. "В Мексике мы говорим, что маримба как инструмент — это дерево, которое поет женским голосом... Наша культура известна во всем мире, от наших предков. Когда кто-то едет в чужую страну, нужно везти с собой традиционную фольклорную культуру. Говорят, что музыка объединяет народы, поэтому мы здесь", - добавил артист. Marimba Orquesta Hermanos Godoy находится в двухнедельном туре по России и Беларуси. В составе мексиканского коллектива 12 музыкантов в сопровождении четырех танцоров.

https://ria.ru/20240314/pupo-1932994919.html

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россия

москва

мексика

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россия, москва, мексика