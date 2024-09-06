https://ria.ru/20240906/glava-1971073253.html

Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией

Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 06.09.2024

Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией

Глава МВД Британии Иветт Купер проведет в пятницу совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:04

2024-09-06T15:04

2024-09-06T15:04

в мире

великобритания

ла-манш

франция

евросоюз

европол

ситуация с нелегальными мигрантами

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава МВД Британии Иветт Купер проведет в пятницу совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения борьбы с нелегальной миграцией, говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте правительства страны. "Министр внутренних дел проведёт сегодня (пятница, 6 сентября) знаковое оперативное совещание членов кабинета министров и партнеров в области обеспечения правопорядка", - сказано в документе. Встреча пройдёт в штаб-квартире Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Участие в ней примут представители британского разведсообщества, пограничной службы, прокуратуры, а также глава МИД Дэвид Лэмми, глава минюста Шабана Махмуд и генеральный атторней Ричард Хермер, сообщает МВД. Министры и сотрудники правоохранительных ведомств изучат результаты анализа возможностей преступных группировок, занимающихся незаконных провозом мигрантов, сказано в заявлении. Отмечается, что помимо этого будет обсуждаться сотрудничество с ведомствами ЕС, в том числе Европолом. Совещание пройдет через несколько дней после гибели более 10 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш. Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании. Французские власти начали крупную поисково-спасательную операцию. По меньшей мере 12 человек погибли, из них половина - несовершеннолетние. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html

https://ria.ru/20240806/velikobritanija-1964444592.html

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ла-манш

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в мире, великобритания, ла-манш, франция, евросоюз, европол, ситуация с нелегальными мигрантами