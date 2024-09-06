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Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 06.09.2024
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15:04 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/glava-1971073253.html
Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией
Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией - РИА Новости, 06.09.2024
Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией
Глава МВД Британии Иветт Купер проведет в пятницу совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:04
2024-09-06T15:04
в мире
великобритания
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ситуация с нелегальными мигрантами
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава МВД Британии Иветт Купер проведет в пятницу совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения борьбы с нелегальной миграцией, говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте правительства страны. "Министр внутренних дел проведёт сегодня (пятница, 6 сентября) знаковое оперативное совещание членов кабинета министров и партнеров в области обеспечения правопорядка", - сказано в документе. Встреча пройдёт в штаб-квартире Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Участие в ней примут представители британского разведсообщества, пограничной службы, прокуратуры, а также глава МИД Дэвид Лэмми, глава минюста Шабана Махмуд и генеральный атторней Ричард Хермер, сообщает МВД. Министры и сотрудники правоохранительных ведомств изучат результаты анализа возможностей преступных группировок, занимающихся незаконных провозом мигрантов, сказано в заявлении. Отмечается, что помимо этого будет обсуждаться сотрудничество с ведомствами ЕС, в том числе Европолом. Совещание пройдет через несколько дней после гибели более 10 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш. Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании. Французские власти начали крупную поисково-спасательную операцию. По меньшей мере 12 человек погибли, из них половина - несовершеннолетние. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
https://ria.ru/20240818/migranty-1966941461.html
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в мире, великобритания, ла-манш, франция, евросоюз, европол, ситуация с нелегальными мигрантами
В мире, Великобритания, Ла-Манш, Франция, Евросоюз, Европол, Ситуация с нелегальными мигрантами
Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией

Глава МВД Британии Купер проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией

© РИА Новости / Григорис Сиамидис | Перейти в медиабанкНелегальные мигранты
Нелегальные мигранты - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Григорис Сиамидис
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Нелегальные мигранты. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Глава МВД Британии Иветт Купер проведет в пятницу совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения борьбы с нелегальной миграцией, говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте правительства страны.
"Министр внутренних дел проведёт сегодня (пятница, 6 сентября) знаковое оперативное совещание членов кабинета министров и партнеров в области обеспечения правопорядка", - сказано в документе.
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Встреча пройдёт в штаб-квартире Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Участие в ней примут представители британского разведсообщества, пограничной службы, прокуратуры, а также глава МИД Дэвид Лэмми, глава минюста Шабана Махмуд и генеральный атторней Ричард Хермер, сообщает МВД.
Министры и сотрудники правоохранительных ведомств изучат результаты анализа возможностей преступных группировок, занимающихся незаконных провозом мигрантов, сказано в заявлении. Отмечается, что помимо этого будет обсуждаться сотрудничество с ведомствами ЕС, в том числе Европолом.
Совещание пройдет через несколько дней после гибели более 10 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш.
Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании. Французские власти начали крупную поисково-спасательную операцию. По меньшей мере 12 человек погибли, из них половина - несовершеннолетние.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы оказаться в Великобритании и получить статус беженца, открывающий доступ к финансовому пособию и социальным программам. В августе 2022 года в стране было зарегистрировано рекордное число ежемесячных нарушений границы с момента начала миграционных потоков в 2019 году: Ла-Манш пересекли более 13,5 тысячи нелегалов, а общее число мигрантов, прибывших в Великобританию в 2022 году, достигло рекордных 45 тысяч. За 2023 год в страну прибыли около 30 тысяч мигрантов. Власти Великобритании тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.
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